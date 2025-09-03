Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata unor salarii în luna septembrie, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Economedia. Situația a apărut după ce, în urma fuziunii cu Ministerul Digitalizării, bugetul inițial creat la începutul anului de fostul ministru Bogdan Ivan nu a inclus și fondurile necesare pentru plata angajaților proveniți din această structură.
Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a confirmat problema pentru Economedia: „Ministerul Economiei a preluat partea de Digitalizare, dar bugetul celor 70-80 de angajați preluați nu a fost prins în bugetul entității compuse. În ianuarie, când s-a făcut bugetul, s-a ținut cont doar de execuția bugetară din 2024, dar în 2025 situația s-a schimbat. Problema salariilor afectează și angajații ANPC”, a explicat Miruță.
Potrivit ministrului, pe data de 10 septembrie urmează să se facă plata salariilor, iar momentan nu sunt bani pentru toți angajații. O „salvare” în situații de acest fel vine de obicei la rectificarea bugetară, însă aceasta urmează să aibă loc abia în a treia săptămână din luna septembrie.
Miruță că precizat că a identificat o sumă în bugetul mare al ministerului Economiei care poate fi folosită pentru plata acestor salarii. Totuși, banii nu pot fi „mutați” pur și simplu, ci trebuie găsită o soluție tehnică de redistribuire a fondurilor. Ministrul a menționat că situația a fost discutată atât cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, cât și cu premierul Ilie Bolojan, pentru găsirea unei soluții.
„Este o problemă pe care am adresat-o premierului. Problema este istorică. Atunci când s-a compus ministerul Economiei, a fost preluată sarcina Digitalizării, dar nu și bugetul aferent salariilor. Era previzibil că se va ajunge aici”, a subliniat ministrul.
El a afirmat că dificultăți similare ar putea exista și în decembrie, însă pentru această lună este de așteptat ca problema să poată fi rezolvată la rectificarea bugetară din septembrie.