Pragul de la care o companie devine plătitoare de TVA va crește începând din luna septembrie la 395.000 lei, de la 300.000 lei în prezent (88.500 euro), conform unui proiect de ordonanță lansat de Ministerul Finanțelor.
Astfel, firmele și PFA-urile cu afaceri sub acest prag nu vor fi obligate să se înregistreze ca plătitori de TVA. Pentru cei care depășesc plafonul, înregistrarea devine obligatorie chiar de la tranzacția care duce la depășire.
Proiectul transpune reglementări europene și România a primit și avertisment de punere în întârziere din partea Comisiei Europene, pentru că nu a transpus la timp prevederea.
Măsura era așteptată de câteva luni, dar a fost amânată în contextul crizei politice de la începutul anului.
Documentul introduce și reguli noi pentru întreprinderile mici din România care vor să aplice regimul de scutire în alte state UE, precum și pentru firmele din alte state membre care activează în România:
-
plafonul de eligibilitate la nivel european va fi de 100.000 euro cifră de afaceri;
-
firmele care depășesc pragurile sunt obligate să notifice ANAF și să se înregistreze în scopuri de TVA, inclusiv retroactiv dacă este cazul;
-
pentru întreprinderile din alte state UE care aplică scutirea în România, ANAF va recunoaște coduri speciale de TVA cu sufix „EX”.
Totodată, ordonanța clarifică regulile privind locul prestării de servicii în cazul evenimentelor și activităților culturale sau de divertisment, diferențiind între participarea fizică și cea virtuală.
Executivul precizează că noile prevederi aliniază legislația națională la Directiva (UE) 2020/285 și Directiva (UE) 2022/542, care urmăresc simplificarea regimului de TVA pentru micile întreprinderi și reducerea birocrației.
Pentru firmele care au depășit plafonul de 300.000 lei în august 2025, dar nu și pe cel nou de 395.000 lei, proiectul prevede o perioadă de tranziție: acestea nu sunt obligate să se înregistreze imediat ca plătitori de TVA.