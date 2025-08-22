Pragul de la care o companie devine plătitoare de TVA va crește începând din luna septembrie la 395.000 lei, de la 300.000 lei în prezent (88.500 euro), conform unui proiect de ordonanță lansat de Ministerul Finanțelor.

Astfel, firmele și PFA-urile cu afaceri sub acest prag nu vor fi obligate să se înregistreze ca plătitori de TVA. Pentru cei care depășesc plafonul, înregistrarea devine obligatorie chiar de la tranzacția care duce la depășire.

Proiectul transpune reglementări europene și România a primit și avertisment de punere în întârziere din partea Comisiei Europene, pentru că nu a transpus la timp prevederea.

Măsura era așteptată de câteva luni, dar a fost amânată în contextul crizei politice de la începutul anului.