Mai mulți senatori și deputați USR au depus un proiect de lege prin care vor să limiteze la 3 lei prețul unei sticle de apă vândute pe aeroporturile și în gările din România.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

Aceștia spun că „în ultimii ani au existat multiple semnalări a unor practici comerciale răspândite prin care preţul apei potabile îmbuteliate atinge niveluri excesive şi nejustificate în anumite spaţii comerciale unde consumatorul se află într-o poziţie vulnerabilă, având opţiuni limitate sau inexistente de a alege”.

Aceste spaţii, caracterizate ca având o „clientelă captivă”, sunt zonele de securitate ale aeroporturilor, gările, autogările şi staţiile de servicii de pe autostrăzi, explică inițiatorii.

Potrivit lor, dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar preţurile disproporţionat de mari practicate în aceste locaţii constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului.

„De la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii şi gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligaţi să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiţi apoi să achiziţioneze apă la preţuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerţul obişnuit”, argumentează ei.

Drept urmare, senatorii și deputații propun stabilirea unui mecanism de plafonare a preţului pentru un produs de bază – sticla de 500 ml de apă – la 3 lei.

Preţul maxim va fi preţul final de vânzare către consumator, afişat la raft, şi va include toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Inițiatorii susțin că acest demers nu reprezintă o noutate în spaţiul Uniunii Europene. Potrivit lor, state precum Grecia sau Cipru au implementat cu succes o legislaţie similară, obligând operatorii economici din aeroporturi, gări, porturi şi alte locaţii similare să comercializeze apa la un preţ maxim reglementat, în prezent, 0,60 euro. De asemenea, autoritatea aeroportuară din Spania (Aena) a impus un preţ maxim de 1 euro pentru sticla de apă în toate aeroporturile pe care le administrează. Asociaţia europeană a operatorilor de aeroporturi – Airports Council lnternational (ACI) Europe – a adoptat în anul 2016 o recomandare ca aeroporturile europene să perceapă un preţ maxim de 1 euro pentru 500 ml de apă. Din păcate, niciun aeroport din România nu respectă această recomandare, potrivit lor.

Inițiatorii propun și sancțiuni pentru comercianții care nu respectă plafonarea. Astfel, comercializarea apei potabile îmbuteliate la preţ reglementat la un preţ mai mare decât cel plafonat se va sancționa cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.