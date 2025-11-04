Telefónica, o companie de telefonie din Spania, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie și furnizori de rețele mobile din lume, ia în considerare achiziționarea Digi Communications pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro, scrie presa spaniolă.

Suma include o datorie de 1,8 miliarde de euro și o primă de 20% față de valoarea actuală de piață a Digi.

Compania românească de telecom are prezențe în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Interesul Telefonica nu înseamnă neapărat vânzarea companiei românești. Este nevoie și ca patronul român Zoltán Teszári să vrea să vândă afacerea. Momentan, planurile grupului român de telecomunicații Digi Communications în Spania sunt să se listeze pe bursă. Compania a angajat Barclays, Santander și UBS în calitate de coordonatori pentru listarea pe bursă a subsidiarei sale din această țară.

Prin preluarea Digi Communication, Telefonica și-ar extinde prezența directă de la trei la șapte țări europene.

Totodată, în august, presa spaniolă scria că Telefonica ia în considerare lansarea unei oferte publice de cumpărare pentru Vodafone Spania, care a fost achiziționată anul trecut de compania londoneză Zegona.

Potrivit o unei evaluări a Erste Bank, valoarea economică a Digi se ridică în prezent la aproximativ 3,6 miliarde de euro, iar oferta reprezintă o primă de aproximativ 7%.

Chiar dacă achiziția nu va avea loc, această știre indică faptul că Digi a devenit o companie interesantă din punct de vedere strategic, arată analiștii Erste.

Telefónica este liderul pieței telecom din Spania, urmată de MasOrange și Vodafone.

Se estimează că Digi Spania, care după creșterea accelerată din ultimii ani este al patrulea operator de pe piața spaniolă și are o valoare a întreprinderii (enterprise value) în jurul valorii de 2,5 miliarde de euro, care include capitalul și datoria.