România cu Bulgaria și cu Malta erau tradițional cele mai ieftine piețe europene la carburanți. Nu mai este cazul de ceva timp iar, de la 1 august, odată cu ajustările fiscale, România a devenit chiar o țară de pluton, la prețul benzinei și motorinei.

Țări în care carburanții sunt în mod obișnuit taxați puternic au ajuns acum mai ieftine decât România. Din datele ultimului Weekly Oil Bulletin, al Comisiei Europene, reies chiar surprize majore.

Suedia, țară scandinavă unde taxarea este mare, are carburanți mai ieftini decât România. Astfel, dacă prețul mediu al benzinei este în România de 1,46 euro iar al motorinei de 1,52 euro, în Suedia costă 1,4 euro, respectiv 1,44 euro.

Tabel preț carburanți țări UE (benzină – prima coloană, motorină – a doua coloană) – prețuri cu taxe incluse:

Țara noastră este acum aproape la nivelul prețurilor din Spania și Austria, unde traditional carburanții erau semnificativ mai scumpi ca la noi. În România, peste 50% din prețul carburanților reprezintă accize și taxe.

În ce privește situația benzinei și motorinei la vecini, trebuie precizat că bulgarii sunt mult mai ieftini decât noi. În fapt, sunt cei mai ieftini din toată Europa, cu benzina la 1,22 euro și motorina la 1,21 euro. Procentual, benzinăriile din Bulgaria ar practica prețuri cu 15% mai mici decât cele din România.

Ungaria este la benzină la aceleași prețuri cu România, însă este mai ieftină la motorină, care are un preț mediu de 1,48 euro pe litru.

Opt țări sunt mai ieftine decât România, inclusiv Luxemburgul, care are cel mai ridicat nivel de trai din Europa. Cele mai multe state din UE sunt totuși mai scumpe, cele mai scumpe fiind Danemarca (cu aproape 2 euro pe litru) și Olanda.

Prețul mediu al benzinei, la nivelul statelor UE, este de 1,62 euro pe litru iar al motorinei de 1,51 euro.