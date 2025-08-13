Guvernul introduce o nouă taxă fixă de 25 de lei pe fluxurile extracomunitare de colete în valoare de sub 150 de euro, vizând comenzi de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că la nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde de euro în ultimii patru ani.

„Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro. Această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și prin alte hub-uri în România. Odată instituită această taxă, cei care vor să își stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor plăti acești bani. Îi invităm dacă vor să facă business în România să își stabilească hub-uri în România”, a spus Alexandru Nazare miercuri într-o conferință de presă.

În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi la 225.000 de colete pe zi. Nazare a mai spus că sunt foarte mulți antreprenori români care vând în online, aproape 40.000, care sunt profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare.

„Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară. Sunt efecte de mediu, efecte logistice de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare, riscuri în privința contrafaceri și a verificării acestor colete, posibilitățile de a le verifica sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici”, a completat acesta.

Economedia a scris la începutul acestei luni că platformele internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatorii din România pot genera pierderi fiscale de circa 10,9 miliarde de lei (circa 2,1 miliarde de euro) pe an în următorii doi ani, potrivit unei analize de impact elaborate de economistul Iancu Guda la solicitarea Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO).

Pentru 2025, efectul negativ este estimat la cel puțin 5,4 miliarde lei (circa 1,06 miliarde euro), sumă care s-ar putea dubla până în 2027 dacă volumul de colete și valoarea medie a comenzilor continuă să crească în ritmul actual. Studiul pornește de la ipoteza că, în 2025, vor intra în România aproximativ 78 milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, la o valoare medie de 50 euro / colet.

Tudor Manea, CEO al retailerului online eMAG, a spus că România pierde un milion de euro pe zi din neimpozitarea coletelor din afara Uniunii Europene cu valoare de sub 150 de euro care intră în România. „Un mare jucător de curierat, cel mai mare, a spus că sunt 250.000 de colete pe zi care vin doar din China, plus cele care vin din Turcia, încă vreo 50.000. Toată vama se face în Ungaria”, a spus Manea.

