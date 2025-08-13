Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunță că se va majora capitalul social minim necesar pentru un SRL: de la 200 la 8.000 lei.

„În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 90. Propunem stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a declarat Nazare.

Măsura vine simultan cu o schimbare care presupune că nu se vor mai putea cesiona acțiuni la firme cu datorii, decât cu garanții.