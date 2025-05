VIDEO „Oamenii nu vor mai avea bani”. Antreprenorii români trag un semnal de alarmă față de alegerea unui președinte extremist: „Nu mai vorbim despre prosperitate economică, vom vorbi despre supraviețuire”

Duminică mergem la vot. Avem de ales între un parcurs pro-european și izolare. Între dezvoltare și subdezvoltare, între investiții și dezvoltare sau fuga capitalului din țară. Economedia a lansat un apel către mai mulți antreprenori și oameni de business, pentru a ne spune care este cea mai mare temere a lor dacă România va ajunge să aleagă un președinte extremist. Iată răspunsurile lor.

„Aud multă lume că spune „eu nu fac politică”. Nici eu nu fac. Din 2012, de când am fondat MKOR, o agenție de cercetare de piață, nu am făcut nicio cercetare politică. Asta până în 2024, decembrie, turul 2, când am fost, la fel ca și voi, probabil luată prin surprindere de rezultatele turului întâi al alegerilor prezidențiale. Sunt Cori Cimpoca, am terminat științe politice. Aș fi putut să fac politică, am ales să nu o fac. Îmi place mult mai mult mediul de business, consider că este mult mai transparent și bazat pe meritocrație. Însă am luat atitudine și am început să fac cercetare politică din spirit civic. Suntem 100% independenți, 100% autofinanțați și am dat cele mai precise date la turul întâi al alegerilor din mai 2025. Îmi pasă de țara asta și este motivul pentru care aloc resurse financiare și umane din resursele proprii pentru a da cele mai precise date în privința intenției de vot. Trendul este pozitiv și mă bucur să văd asta, dar este nevoie să confirmăm prezența la vot și să convingem cât mai mulți oameni care sunt nehotărâți pentru a ne menține dreptul de vot și pentru a ne menține o democrație liberă. Ne vedem duminică la vot”.