Eugen Tofan, antreprenor: Am încercat să accesez fonduri europene și am văzut cum sunt formulate acele apeluri de proiecte. Sunt într-un stil semi-sovietic

Depunerea apelurilor de proiecte europene poate fi un proces destul de dificil mai ales din perspectiva cerințelor și limbajului, spun unii antreprenori. Eugen Tofan, antreprenor, a încercat să acceseze fonduri europene și a declarat la conferința „România dezvoltată cu 90 miliarde euro de la UE. Ce urmează?”, organizată de G4Media și Economedia, că apelurile de proiecte sunt formulate într-un stil semi-sovietic. Declarația poate fi urmărită în materialul video de mai jos de la 1:33:55.

„În calitate de antreprenor, am încercat să accesez fonduri europene și am văzut cum sunt formulate acele apeluri de proiecte. Sunt într-un stil semi-sovietic. În cazul în care reușești să treci de limba de lemn și să înțelegi ce vor după 40 de pagini, mi se cer apoi niște indicatori economici pe care trebuie să îi ating în cinci ani, să garantez niște profitabilități și dacă aș avea un asemenea business mi-aș vinde și casa pentru a putea investi într-un astfel de business. Are sens economic. Dacă pot să garantez o anumită profitabilitate în cinci ani și să angajez 40 de oameni, pot să îmi vând și casa și mi-o răscumpăr după. Aș investi în așa ceva. Să nu mai menționez de controalele care vin după aceea. Pentru mine, venind din mediul de business, contează foarte mult ce este acționabil, ce poate fi făcut concret și cred că din punctul acesta de vedere aveți (n.red- politicienii) o poziție privilegiată în raport cu un cetățean de rând în sensul care atunci când fac design-ul unei politici pot să mă gândesc cum ar putea să fie implementată practic. La modul de strategie fiecare are niște idei extraordinare, dar pentru profesioniști diavolul stă mereu în detalii și implementare. Ce resurse mobilizez, de cât am nevoie și ce fac”, a spus Tofan.

Acesta a mai menționat faptul că antreprenorii nu ar trebui să-și mobilizeze resursele într-o direcție, ci doar atunci când văd că există acea oportunitate.

„Nu trebuie pentru că frumusețea economiei libere este că dacă văd o oportunitate atunci mă duc voluntar către ea și mobilizez resursele necesare”, mai precizează antreprenorul.