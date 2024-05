Elon Musk continuă restructurările și concediază întreaga divizie de Supercharger a Tesla  

Elon Musk a închis divizia care se ocupă de afacerea Supercharger a Tesla, a concediat doi directori și alte sute de angajați, în timp ce producătorul de mașini electrice își continuă restructurarea pe fondul unei scăderi puternice a pieței de vehicule electrice, scrie Financial Times.

Musk a transmis angajaților că șefa divizie de Supercharger, Rebecca Tinucci, și Daniel Ho, șeful departamentului de produse noi, vor pleca împreună cu întreaga lor echipă. Aproximativ 500 de persoane făceau parte din divizia de Supercharger, se arată în nota transmisă angajaților.

Divizia de Supercharger a Tesla se numără printre cele mai mari rețele de încărcare din lume și a fost unul dintre motivele pentru care compania s-a bucurat atât de mult timp de un avans atât de mare față de producătorii auto rivali. În timp ce operațiunile de supraîncărcare vor continua, mutarea ridică întrebări cu privire la viitorul activității de încărcare.

Ultimele concedieri din cadrul companiei vin după ce Musk a anunțat luna trecută că producătorul auto va reduce „peste 10%” din totalul forței de muncă, adică peste 14.000 de locuri de muncă.

Urgența acestei schimbări a fost subliniată de faptul că Tesla a raportat o scădere de aproape 10% a veniturilor în primul trimestru al acestui an, prima scădere trimestrială de la începutul anului 2020 de la un an la altul. Prețul acțiunilor s-a înjumătățit de la vârful atins în noiembrie 2021, de puțin sub 410 dolari pe acțiune.