Ion Sterian rămâne director general al Transgaz, monopolul transportului de gaze din România, pentru încă 4 ani / Superbugetarul, cu venit de aproape 2 milioane de lei, are patru case, dintre care un apartament în Emiratele Arabe

Ion Sterian va rămâne director general al Transgaz, compania de stat monopolistă care se ocupă de transportul de gaze din România, pentru încă patru ani, până în aprilie 2029. Realegerea sa a fost făcută în urma unei proceduri de selecție derulate sub principiile guvernanței corporatiste. Ion Sterian este angajat Transgaz încă din anul 2013. Superbugetarul, care are venituri de aproape 2 milioane de lei de la conducerea companiei de stat, are patru case, dintre care un apartament în Emiratele Arabe.

Transgaz a anunțat joi seară, la Bursă, că a fost încheiată procedura de selecție pentru posturile de Director General și Director Financiar ai Transgaz, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, Ion Sterian a fost numit în funcția de director general, începând cu data de 27.07.2025 până la data de 29.04.2029, în timp ce Marius Vasile Lupean a fost numit în funcția de director financiar începând cu data de 27.07.2025 până la data de 29.04.2029.