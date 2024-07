Premierul Marcel Ciolacu: O să venim cu ajutoare de stat pentru industrie, vom discuta cu Comisia Europeană să relocăm fonduri europene

Guvernul va veni cu ajutoare de stat pentru industrie și va discuta cu Comisia Europeană să relocheze fonduri europene în acest sens, a declarat duminică premierul Marcel Ciolacu, la o conferință de presă alături de ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, pe șantierul lotului 1 de autostradă de 10 kilometri pe A0 Sud dintre Popești-Leordeni și Autostrada Soarelui.

„M-am uitat pe cifre. O să trebuiască să relocăm niște fonduri europene și o să vorbesc în perioada următoare cu Comisia. Fiindcă acum 3 ani am avut o scădere bruscă la industrie. Acum 2 ani s-a mai liniștit, nu a mai fost atât de abruptă. Și de un an de zile încearcă să fie o medie. Și o să venim cu ajutoare de stat după ce discutăm cu Comisia pe zona de industrie. Am fost la Oțelul Roșu, la Reșița. Trebuie găsite punctual, acolo unde nu funcționează lucrurile. La îngrășăminte și așa mai departe”, a declarat Marcel Ciolacu.