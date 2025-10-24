Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărător, transmite publicația franceză l’Informe, citată de Bloomberg.
Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:
- articolul continuă mai jos -
Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan.
Decizia vine pe fondul politicilor tot mai agresive ale ultimelor guverne față de retaileri. Guvernele Ciucă, Ciolacu și Bolojan au luat sau păstrat decizii de plafonare a adaosurilor comerciale la zeci de produse, pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate. În plus, marii retaileri au fost obligați să vândă mai multe mărfuri de proveniență locală.
Analize Economedia
ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”
GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră
Compania a afirmat că în al treilea trimestru al acestui an a raportat o creștere de doar 0,2% a vânzărilor like-for-like, ajungând la 773 milioane de euro, piața fiind afectată de măsurile de austeritate implementate, care apasă asupra încrederii consumatorilor, după cum a transmis compania, într-un raport.
În ce privește vânzările pentru primele nouă luni din an, Carrefour România a obținut 2,2 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de perioada similară din anul trecut.
Reprezentanții Carrefour au comentat anterior pentru Economedia informațiile despre vânzarea afacerii din România, spunând că „grupul a inițiat o analiză aprofundată a portofoliului său de activități”.
„Aflat la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a inițiat o analiză aprofundată a portofoliului său de activități, care acoperă toate liniile de business și modelele organizaționale. Această evaluare a portofoliului a început, iar în acest moment Grupul nu comentează zvonurile din piață”, au transmis anterior reprezentanții Carrefour la solicitarea Economedia.
Carrefour își vinde de asemenea și magazinele din Polonia și Bloomberg a raportat anterior că Jerónimo Martins din Portugalia ia în considerare achiziționarea magazinelor, însă ar putea avea probleme antitrust.
Economedia a întrebat anterior Jerónimo Martins dacă ia în calcul o achiziție regională a magazinelor Carrefour din Polonia și România și compania a transmis: „În prezent, Jerónimo Martins se concentrează pe investiții și creștere pe piețele actuale – Polonia și Slovacia pentru Biedronka, precum și în Columbia și Portugalia. Nu comentăm zvonurile privind potențiale achiziții”. La insistențe, compania a precizat: „Nu avem nimic de adăugat la declarația noastră anterioară”.
Conform l’Informe, Carrefour a demarat anul acesta o revizuire majoră a portofoliului, care va duce la o reducere a perimetrului său. În Italia, tocmai s-a separat de rețeaua sa de 1.200 de magazine (dintre care 900 francizate) în favoarea New-Princes Group. O ieșire din Polonia și Argentina este, de asemenea, în curs de desfășurare: Carrefour a mandatat JP Morgan să revândă activitățile sale în prima dintre aceste două țări, în timp ce Deutsche Bank a fost chemată în ajutor în cea de-a doua.
Astfel, potrivit informațiilor l’Informe, grupul condus de Alexandre Bompard nu intenționează să se oprească aici. Acesta a decis să-și vândă magazinele din România. Banca de afaceri BNP Paribas a fost aleasă ca consultant în acest dosar așteptat de piață de câteva luni.
Odată cu vânzarea activității sale din România, Alexandre Bompard s-a arătat ofensiv la adunarea generală a acționarilor Carrefour din luna mai a acestui an: „Am decis să realizăm o revizuire strategică foarte completă, fără niciun tabu”, a afirmat el. „Există activități sau formate pe care vom decide fie să le vindem, fie să ne asociem. Vom fi foarte activi în următoarele luni”. În afară de cele trei țări în care explorează soluții de ieșire, Carrefour rămâne prezent direct în Belgia, Spania și Brazilia. Nu a renunțat la ambițiile sale internaționale, dar va privilegia de acum înainte franciza ca mijloc de dezvoltare.
Contactat de Informé, Carrefour a răspuns că „grupul nu comentează zvonurile de pe piață”.
Carrefour a intrat în România în 2001, fiind unul dintre primii retaileri moderni care a intrat pe piața românească.
În prezent, pe plan local, Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri ca cifră de afaceri, cu venituri anuale de peste 3,1 miliarde euro în 2024.
Compania operează pe plan autohton 458 de magazine, dintre care 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate și 28 de magazine de tip soft discount. Distribuitorul francez și-a consolidat poziția pe piața locală în urmă cu doi ani, prin achiziționarea activităților companiei belgiene Louis-Delhaize din această țară (19 magazine inițial sub brandurile Cora și Cora Urban). Dacă adăugăm la aceasta achiziția supermarketurilor Billa în 2016, Carrefour și-a dublat dimensiunea în această țară în doar zece ani. În perspectivele de evoluție pe termen lung ale grupului, România făcea parte, alături de Brazilia, din țările cu cel mai mare potențial. Un profil care, combinat cu un mod de gestionare aproape exclusiv propriu, prezintă avantaje pentru o cesiune.
Pe piața locală, grupul are mai mulți concurenți puternici: francezul Auchan, germanii Schwartz (prezenți prin Lidl și hipermarketurile Kaufman) și Rewe (la conducerea lanțului de magazine discount Penny), precum și belgo-olandezul Ahold-Delhaize. Acesta din urmă, care exploata deja rețeaua locală Mega Image, a finalizat la începutul anului achiziția lanțului de supermarketuri de proximitate Profi.