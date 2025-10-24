Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărător, transmite publicația franceză l’Informe, citată de Bloomberg.

Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan.

Decizia vine pe fondul politicilor tot mai agresive ale ultimelor guverne față de retaileri. Guvernele Ciucă, Ciolacu și Bolojan au luat sau păstrat decizii de plafonare a adaosurilor comerciale la zeci de produse, pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate. În plus, marii retaileri au fost obligați să vândă mai multe mărfuri de proveniență locală.

Compania a afirmat că în al treilea trimestru al acestui an a raportat o creștere de doar 0,2% a vânzărilor like-for-like, ajungând la 773 milioane de euro, piața fiind afectată de măsurile de austeritate implementate, care apasă asupra încrederii consumatorilor, după cum a transmis compania, într-un raport.

În ce privește vânzările pentru primele nouă luni din an, Carrefour România a obținut 2,2 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de perioada similară din anul trecut.

Reprezentanții Carrefour au comentat anterior pentru Economedia informațiile despre vânzarea afacerii din România, spunând că „grupul a inițiat o analiză aprofundată a portofoliului său de activități”.

„Aflat la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a inițiat o analiză aprofundată a portofoliului său de activități, care acoperă toate liniile de business și modelele organizaționale. Această evaluare a portofoliului a început, iar în acest moment Grupul nu comentează zvonurile din piață”, au transmis anterior reprezentanții Carrefour la solicitarea Economedia.

Carrefour își vinde de asemenea și magazinele din Polonia și Bloomberg a raportat anterior că Jerónimo Martins din Portugalia ia în considerare achiziționarea magazinelor, însă ar putea avea probleme antitrust.

Economedia a întrebat anterior Jerónimo Martins dacă ia în calcul o achiziție regională a magazinelor Carrefour din Polonia și România și compania a transmis: „În prezent, Jerónimo Martins se concentrează pe investiții și creștere pe piețele actuale – Polonia și Slovacia pentru Biedronka, precum și în Columbia și Portugalia. Nu comentăm zvonurile privind potențiale achiziții”. La insistențe, compania a precizat: „Nu avem nimic de adăugat la declarația noastră anterioară”.

Conform l’Informe, Carrefour a demarat anul acesta o revizuire majoră a portofoliului, care va duce la o reducere a perimetrului său. În Italia, tocmai s-a separat de rețeaua sa de 1.200 de magazine (dintre care 900 francizate) în favoarea New-Princes Group. O ieșire din Polonia și Argentina este, de asemenea, în curs de desfășurare: Carrefour a mandatat JP Morgan să revândă activitățile sale în prima dintre aceste două țări, în timp ce Deutsche Bank a fost chemată în ajutor în cea de-a doua.

Astfel, potrivit informațiilor l’Informe, grupul condus de Alexandre Bompard nu intenționează să se oprească aici. Acesta a decis să-și vândă magazinele din România. Banca de afaceri BNP Paribas a fost aleasă ca consultant în acest dosar așteptat de piață de câteva luni.

Odată cu vânzarea activității sale din România, Alexandre Bompard s-a arătat ofensiv la adunarea generală a acționarilor Carrefour din luna mai a acestui an: „Am decis să realizăm o revizuire strategică foarte completă, fără niciun tabu”, a afirmat el. „Există activități sau formate pe care vom decide fie să le vindem, fie să ne asociem. Vom fi foarte activi în următoarele luni”. În afară de cele trei țări în care explorează soluții de ieșire, Carrefour rămâne prezent direct în Belgia, Spania și Brazilia. Nu a renunțat la ambițiile sale internaționale, dar va privilegia de acum înainte franciza ca mijloc de dezvoltare.

Contactat de Informé, Carrefour a răspuns că „grupul nu comentează zvonurile de pe piață”.