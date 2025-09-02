Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara anunță oficial că își suspendă din nou producția, pe o perioadă nedeterminată. Compania susține că și angajații vor sta în șomaj tehnic pe o perioadă nedeterminată.

„ArcelorMittal confirmă intenția de a suspenda producția la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie”, anunță compania la Bursa de Valori București.

Decizia companiei este motivată prin „evaluarea continuă a companiei cu privire la deteriorarea pieței, care continuă să fie modelată de costuri persistent ridicate ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat și intensificarea presiunii concurențiale din partea importurilor”.

„Acești factori au avut un impact semnificativ asupra capacității fabricii de a rămâne competitivă pe piețele interne, europene și internaționale. Registrul de comenzi a înregistrat o scădere accentuată, cu volume în scădere cu aproape 60% față de 2024, ceea ce întărește și mai mult necesitatea acestei pauze prelungite”, arată reprezentanții ArcelorMittal.

Compania anticipează, de asemenea, că va prelungi măsurile actuale de șomaj tehnic și după 30 septembrie, pe o perioadă nedeterminată.

„Această măsură este luată în considerare ca parte a unui efort amplu de a gestiona situația în evoluție în mod responsabil și de a atenua impactul financiar asupra angajaților. ArcelorMittal își menține angajamentul de a monitoriza îndeaproape evoluțiile pieței și își va reevalua poziția pe măsură ce contextul evoluează. ArcelorMittal va începe imediat discuțiile cu partenerii sociali”, anunță compania.

Suspendarea producției fusese anunțată anterior de către liderul de sindicat Mircea Bordean.

„Am fost înștiințați de conducere despre trimiterea în șomaj tehnic a angajaților, începând din 5 septembrie până la finalul lunii. Lipsa comenzilor, dar și prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri. Angajații vor primi 75 la sută din salariul de încadrare”, a declarat Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara.

Întrebat dacă în opinia sa este vorba doar de o oprire temporară sau de o închidere definitivă, acesta a spus: „Așa am înțeles, că vor face rost de comenzi și lucrurile se vor îndrepta. Principala cauză este lipsa comenzilor, dacă în lume nu se construiesc poduri, nu se construiesc hale, e o nebunie în lumea asta în care trăim. Vedeți că americanii pun tot felul de taxe, China, Turcia vin peste Europa cu tot felul de produse. Și, deocamdată, problema este lipsa comenzilor. Într-adevăr, și problema prețului energiei e importantă, deocamdată, însă, dacă facem rost de comenzi vom porni fabrica.” La începutul anului 2025, salariații combinatului din Hunedoara au mai trecut printr-o perioadă de șomaj tehnic, cauzată de dificultățile economice reclamate de companie. „Având în vedere dificultățile economice cu care se confruntă societatea, cauzate de prețurile foarte mari la energie electrică și necesitatea de a lua măsuri urgente pentru diminuarea pierderilor și adaptarea societății la aceste dificultăți, inclusiv prin reducerea de costuri, precum și ca măsură de protecție a salariaților, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara SA a hotărât întreruperea temporară a activității societății pentru perioada 14 februarie 2025 – 31 martie 2025 și plata a 75 la sută din salariul de bază pentru salariații afectați de această măsură”, informa, în luna februarie a acestui an, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara. ArcelorMittal Hunedoara este parte a concernului cu același nume, cel mai mare producător de oțel și minerit integrat la nivel global, cu prezență în peste 60 de țări.

ArcelorMittal are circa 500 de angajați în România.