Economia României a crescut cu numai 0,3% pe seria brută, în primul semestru din 2025, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,2%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 2,1%.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spunea miercuri că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune.

„Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune, având datele economice la zi, de astăzi, care ne indică că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a spus Nazare miercuri într-o conferință de presă.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) Mugur Isărescu spunea marți că România poate evita recesiunea printr-o accelerare, o creștere a absorbției fondurilor europene.