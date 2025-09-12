Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) pentru România, Joong Shik Kang, a susținut vineri la sediul Băncii Naționale a României (BNR) o conferință de presă la finalul misiunii obișnuite în România, în care a prezentat prognozele de creștere economică pentru țara noastră – 1% în 2025 și 1,6% în 2026.

Cifrele au fost semnificativ reduse față de prognozele anterioare, din aprilie 2025, de la 1,6% în 2025, respectiv 2,8% în 2026. Cu alte cuvinte, FMI a redus prognoza cu aproape 40% în 2025 și la jumate pentru 2026. Prognoza pentru 2025 fusese oricum redusă semnificativ și în aprilie, de la 3,3% la 1,6%.

„În această perioadă de consolidare este nevoie să valorificăm în întregime fondurile europene pentru a susține o creștere sustenabilă. Ne așteptăm ca aceste lucruri să se petreacă într-o manieră eficientă și la timp pentru a sprijini creșterea”, a spus Joong Shik Kang.

Acesta a adăugat că după ce va fi implementat în întregime planul de consolidare anul acesta și anul viitor, va mai fi nevoie de continuarea ajustării și în 2027. FMI recomandă măsuri atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli.

„În pachetele planificate, credem că au fost luați în considerare câțiva factori esențiali – în primul rând, mobilizarea veniturilor, în al doilea rând, echilibrul acestor măsuri, în al treilea rând, încurajarea facilităților, în al patrulea rând, încurajarea investițiilor prin luarea în considerare a acestor factori. Cred că se poate ajunge la un pachete de măsuri care să ducă la îmbunătățirea situației și la creștere economică”, a spus șeful misiunii.

Joong Shik Kang a afirmat că măsurile luate de Guvernul României sunt necesare pentru reduce deficitul fiscal la ținta de sub 3% și pentru a stabiliza datoria publică pentru a permite sustenabilitatea fiscală. Acesta a mai spus că în momentul de față nu există discuții privind posibilitatea unui acord de finanțare pentru România.

Nu în ultimul rând, reprezentantul FMI a spus că sunt în derulare mai multe reforme, pe care instituția le sprijină, subliniind că este nevoie de un efort și un pachet comprehensiv pentru îmbunătățirea situației financiare și a justeței acesteia.

„Principiile noastre sunt să colectați mai bine, să colectați mai mult și să cheltuiți mai judicios. Cred că guvernul va face efortul de a putea să realizeze ajustarea fiscală într-o manieră prietenoasă față de creșterea economică. Vara aceasta guvernul a adoptat o serie de măsuri fiscale și pe baza evaluării noastre se poate concepe un alt pachet de reformă. Recomandăm guvernului să se gândească la mai mulți factori pe care i-am menționat deja. Nu există o măsură unică care poate îndeplini mai mult obiective din sistem, dar în momentul de față este nevoie de un pachet fiscal care să mobilizeze veniturile, să îmbunătățească justețea, echitatea și care să fie atractive pentru capitalul privat”, a adăugat Joong Shik Kang.

Ce a mai spus Joong Shik Kang în timpul conferinței:

Reziliența sistemului bancar s-a îmbunătățit în ultima perioadă. Băncile și-au păstrat lichiditatea, iar calitatea activelor în sistemul bancar a rămas una sănătoasă și corespunzătoare.

Noi credem că în acest moment politica monetară este una corespunzătoare, răspunzând inflației de nivel ridicat. Încurajăm deciziile de a meține rata de politică monetară și de a relua reducerea ratelor de politică doar atunci când va avea loc o dezinflație și atunci când se va relua o creștere moderată în ceea ce provește riscurile.

În ciuda evoluțiilor recente, cel mai important risc este dacă guvernul poate livra și poate implementa pachetul fiscal anunțat pentru acest an și pentru anul viitor. În același timp, există și un alt risc. Dacă guvernul livrează ceea ce a planificat, există posilibilitatea ca investitorii să revină, investițiile să crească și să fie atrase mai multe investiții de pe plan internațional, ceea ce va crește rata investițiilor pe termen mediu.

În ceea ce privește următoarea noastră vizită, în fiecare an ne întâlnim cu statele membre, așa încât vom veni în România anul viitor pentru încă o rundă de consultări. În aceste două consultări formale vizităm țările membre pentru a ne interesa de evoluții în mod informal.

A existat o încetinire a folosirii acestor resurse (fonduri europene n.r.) și au fost discuții între Guvern și Comisia Europeană cu privire la anvelopa PNRR. În prognoza noastră, ne așteptăm ca Guvernul să execute și să finalizeze toate proiectele de investiții în cadrul pachetului negociat.

Am avut discuții cu partenerii noștri, cu omologii noștri, cu partenerii din sectorul public și cel privat, inclusiv sindicatele, iar asta ne-a ajutat să înețelegm mai bine economia și să avem o vedere mai de ansamblu. Discuțiile au fost foarte deschise și constructive.

