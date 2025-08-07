Guvernul va discuta în ședința de vineri proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

În acest moment, participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată suma, plătind impozit pe câștig și acum și contribuție la sănătate (CASS) pe toată suma (pe diferența dintre suma totală și 3.000 de lei), fie retrageri programate, în sume egale (60 de retrageri), timp de maxim cinci ani.

Prin propunerea de lege, participanții vor avea opțiunea de retrageri programate sau anuitate viageră. Va dispărea așadar retragerea sumei integrale. Participanții vor putea retrage maxim 25% din sumă , dar nu mai pot retrage integral suma acumulată.

Retragere programată înseamnă că participantul va alege să primească o pensie lunară pe o perioadă fixă, determinată. Dacă decesul se produce înainte de consumarea sumei, restul va rrveni către moștenitorii pensionarului.

La anuitate viageră, pensia se va primi pe întreaga durată a vieții, iar suma va fi stabilită în urma unor calcule care iau în considerare, din punct de vedere statistic, mai mulți indicatori, precum speranța de viață, mortalitatea etc. Această pensie probabil va avea valoare mai mică.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și de Parlament, după adoptarea de către Guvern, unde ar putea suferi modificări. După adoptarea de către Parlament, legea va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. În mod realist, cel puțin încă 2-3 ani plățile vor fi făcute după legislația din prezent.

Context. Fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 aveau active în valoare de 166,2 miliarde lei, la finalul lunii mai 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Fondurile de pensii facultative Pilon 3 aveau active în valoare de 6,1 miliarde de lei, la finalul lunii mai 2025, în creştere cu 21% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior.

Contribuţiile încasate în luna mai 2025 la Pilonul 2 au fost în valoare de 1,95 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 430 lei. La Pilonul 3, valoarea contribuţiilor virate în luna mai a fost de 77,7 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 169 lei.

ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 aveau 8.347.560 participanţi în mai 2025. Totodată, fondurile de pensii facultative Pilon 3 aveau 899.342 de participanţi în luna mai 2025.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

Plățile totale făcute participanților până în prezent sunt de circa 4 miliarde de lei la Pilonul 2 de pensii și de 870 milioane lei la Pilonul 3.

Mai precis, în fiecare lună se plătesc, atât pentru Pilonul 2 de pensii, cât și pentru Pilonul 3, între 150 și 200 milioane de lei. La finalul lunii iulie, cel mai probabil a fost depășită suma de 5,1 miliarde de lei, adica 1 miliard de euro, plătită contribuabililor la pensiile private.