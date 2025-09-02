Magistrala 2 de metrou Berceni – Pipera se va extinde cu două stații în zona de Nord a Capitalei, anunță ministrul Transporturilor Ciprian Șerban. Magistrala M2 este o linie extrem de importantă pentru sectorul corporatist, iar în ultimii ani Capitala s-a extins puternic în zona Pipera, inclusiv mai la Nord de ultima stație de metrou.
„Am semnat astăzi, alături de Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 și Mariana Miclăuș, director general Metrorex, protocolul de colaborare dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani”, anunță ministrul.
Potrivit lui, proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 km de cale dublă, incluzând două noi stații.
„Se asigură, astfel, o legătură intermodală cu mijloace de transport de suprafață și reprezintă un angajament ferm al meu față de viitorul mobilității urbane din București”, mai transmite ministrul.
Investiția este parte a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov, eligibilă pentru fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027, iar costul este estimat la 120 milioane euro (fără TVA).
Obiectivele proiectului sunt:
- reducerea timpilor de deplasare și descongestionarea traficului;
- îmbunătățirea calității vieții prin reducerea poluării;
- creșterea atractivității transportului public;
- sprijinirea dezvoltării economice locale.
Ciprian Șerban precizează că extinderea Magistralei 2 răspunde nevoilor zonei Pipera, un pol major de dezvoltare urbană și economică.
Lungimea actuală de 20,38 km de cale dublă a Magistralei 2 de metrou va fi, după realizarea acestei extensii, de 21,98 km, transmite primarul Sectorului 2 Rareș Hopincă.
Potrivit lui, Primăria Sectorului 2 va face următorii pași: