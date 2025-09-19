Vodafone România și Digi România au anunțat vineri semnarea documentelor legale pentru achiziția Telekom România Mobile Communications. Valoarea totală a tranzacției se ridică la 70 de milioane de euro. Vodafone va cumpăra, cu 30 de milioane de euro, angajații, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică. Digi va cumpăra, cu 40 de milioane de euro, clienții prepaid, spectru și turnuri.

Astfel, pe de o parte, Vodafone România anunță că valoarea tranzacției care se referă exclusiv la elementele achiziției destinate preluării de către Vodafone România este de 30 milioane de euro. La finalizarea acestei tranzacții, estimată pentru începutul lunii octombrie a acestui an, Vodafone va dobândi controlul asupra Telekom România, inclusiv angajați, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică, cu excepția segmentului prepaid și a anumitor active preluate de Digi România.

„Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacției nu produce efecte cu privire la clienții, angajații și partenerii Vodafone România. După ce tranzacția se va finaliza, cele două companii vor demara procesul de integrare în etape. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit”, transmite compania.

Pe de altă parte, Digi informează la Bursa de Valori București că a semnat contractul de transfer de afacere și active dintre DIGI Romania, Vodafone România, Telekom Romania Mobile Communications și Hellenic Telecommunications Organization.

„DIGI achiziționează anumite active, inclusiv anumite licențe de spectru și turnuri de telecomunicații, precum și activitatea de furnizare a serviciilor de telecomunicații mobile preplătite de la TKRM pentru un preț total de 40 de milioane de euro”, arată anunțul companiei.

Organizația Elenă de Telecomunicații (OTE), proprietarul Telekom, a anunțat de asemenea că a semnat acorduri obligatorii cu Vodafone România și Digi Romania pentru cedarea participației sale de 100% în Telekom Romania Mobile Communications.

OTE detaliază:

TKRM va transfera către Digi activitatea de telefonie preplătită, anumite drepturi de spectru și o parte din portofoliul de turnuri.

OTE va vinde către Vodafone întreaga sa participație în TKRM (100% minus 7 acțiuni deținute de S.N. Radiocomunicații), cu excepția activelor menționate mai sus transferate către Digi.

Președintele și directorul general al OTE, domnul Kostas Nebis, a declarat: „Suntem încântați că am ajuns la acest acord important, care este în deplină concordanță cu obiectivul strategic al OTE de a-și optimiza portofoliul și de a spori valoarea pentru acționari. Doresc să îmi exprim recunoștința față de echipa de management și angajații TKRM pentru dedicarea și realizările lor. Acordul cu Vodafone și Digi va facilita investițiile în infrastructură, va permite dezvoltarea mai eficientă a rețelei și va îmbunătăți serviciile pentru clienți, contribuind la transformarea digitală continuă a economiei și societății românești.”

Finalizarea tranzacției este preconizată să aibă loc la începutul lunii octombrie 2025.