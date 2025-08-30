Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ de anul viitor, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal, aflate acum în dezbatere. Acestea se pot chiar și tripla, în anumite cazuri, arată calculele realizate de Adrian Vascu, specialist în evaluări imobiliare și vicepreşedinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), publicate pe blogul său.

Noile reguli reprezintă o etapă de tranziție către sistemul în care baza de calcul va fi valoarea de piață a proprietății, dar pentru moment impozitul rămâne aplicat distinct clădirilor și terenurilor, nu proprietății imobiliare ca ansamblu.

Creșterea bazei de impozitare pentru locuințele persoanelor fizice

Pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, valoarea impozabilă stabilită de primării va crește, prin actualizarea algoritmului din Codul Fiscal: baza de 1.000 lei/mp din 2016 ajunge la 2.677 lei/mp începând cu 1 ianuarie 2026.

Cota de impozitare va fi selectată din același interval de cote prevăzute în Codul Fiscal (0,08 -0,2%).

În schimb, primăriile nu vor mai putea adopta cote mai mici decât cele aplicate anul trecut, ceea ce înseamnă o majorare automată a impozitelor.

Reducerile aplicate anterior pentru apartamentele vechi sau în blocuri mari (cu mai mult de trei niveluri și 8 apartamente) au fost eliminate.

Persoanele juridice: toate clădirile devin nerezidențiale

Pentru firme, categoria „clădiri rezidențiale” dispare, toate imobilele fiind considerate nerezidențiale. Acestea vor fi evaluate pe baza rapoartelor de evaluare și vor fi impozitate cu cote cuprinse între 0,2% și 1,3%. Aceeași regulă se aplică și persoanelor fizice care dețin clădiri nerezidențiale.

Clădirile agricole: impozite de cel puțin două ori mai mari

Cota fixă de 0,4% pentru clădirile agricole a fost eliminată. Acestea vor intra în categoria generală a clădirilor nerezidențiale, ceea ce va duce la creșteri de cel puțin două ori ale impozitelor.

Creșteri de impozite între 1,8 și 3 ori pentru locuințe

Conform calculelor, impozitul pentru apartamentele mai noi de 30 de ani, în blocuri mici, va crește de circa 1,8 ori. Pentru apartamentele mai vechi de 30 de ani, în blocuri mari, majorarea este de 2,3 ori, iar pentru apartamentele cu peste 50 de ani vechime, impozitul se triplează. În cazul clădirilor rezidențiale deținute de firme, impozitul poate crește de până la 5 ori, iar pentru clădirile agricole, indiferent de proprietar, de aproximativ 2,5 ori.

Noile modificări ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, dacă pachetul legislativ va trece prin toate etapele de adoptare.