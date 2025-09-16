Polonia a închis temporar frontiera cu Belarus, inclusiv principalele treceri feroviare și rutiere, ca răspuns la exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad-2025, desfășurate între 12 și 16 septembrie.

Decizia a fost motivată de „motive de securitate națională”, a declarat premierul polonez Donald Tusk, iar autoritățile poloneze au precizat că frontiera va rămâne închisă „până când se va ști sigur că amenințarea a încetat”.

Această măsură afectează în mod direct comerțul Chinei cu Uniunea Europeană, în special transporturile feroviare care traversează nodul logistic de la Małaszewicze, considerat „poarta Chinei către Europa”.

Aproximativ 90% din transporturile feroviare de mărfuri chinezești destinate UE trec prin Belarus și Polonia. Estimările arată că blocarea acestui coridor poate genera pierderi anuale de până la 25 de miliarde de dolari, pentru un volum de mărfuri de 4,8 milioane de tone, scrie TVP World.

În ciuda discuțiilor recente dintre miniștrii de externe polonez și chinez, Wang Yi și Radoslaw Sikorski, Polonia a menținut poziția fermă, explicând că logica de securitate prevalează asupra celei comerciale. Purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe a subliniat că decizia nu vizează afectarea partenerilor comerciali, ci răspunde unui „război hibrid” la frontierele estice ale Poloniei.

Rusia a contestat măsura, acuzând Polonia de „politică de escaladare a tensiunilor”, iar Belarus a considerat îngrijorările NATO „total absurde”. În acest context, Polonia a mobilizat 40.000 de militari de-a lungul frontierei cu Belarus și cu exclava Kaliningrad pentru a asigura securitatea.

China, deși îndeamnă la negocieri de pace și respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, nu a condamnat niciodată Rusia și își menține relațiile comerciale și diplomatice cu Moscova, fiind acuzată de unii aliați ai Kievului că sprijină evitarea sancțiunilor occidentale de către Rusia.