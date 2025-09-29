Producătorul de mezeluri Cris-Tim confirmă planurile de listare la Bursa de Valori București și susține, că prin această mișcare, țintește să ajungă cea mai mare companie din food din România, cu afaceri de peste 500 de milioane de euro, și să devină și un jucător regional.

Cris-Tim este, în prezent, liderul pieței de carne procesată și ready-meals din România, cu peste 2.000 de angajați.

Listare pentru atragere de capital

Radu Timiș, fondator al Cris-Tim, a declarat că, dacă până acum compania s-a dezvoltat cu bani proprii și cu banii băncilor, astăzi este în postura să poată atrage capital ca să se poată dezvolta.

„Acest pas ne va duce la un cu totul alt nivel. Visul nostru este ca, în cinci ani, să ajungem cea mai mare companie de food, la afaceri de 500 de milioane de euro. Probabil vom depăși acest prag. Listarea va reseta mințile prin calitate, servicii, abordarea vizavi de consumator”, a declarat Radu Timiș, fondatorul Cris-Tim.

Compania produce în prezent 215 tone pe zi, în trei fabrici, și vrea să producă mai mult „și să ieșim în țările din jurul României”. „Această listare ne va ajuta să atingem toate aceste vise”, a precizat Radu Timiș.

Cris-Tim va intra într-o etapă de dezvoltare, a precizat și Radu Timiș Jr., fiul fondatorului Cris-Tim.

„Intenționăm să ne listăm la bursă, acest pas fiind inclus și în strategia noastră pentru 2025-2030. Vrem să creștem organic”, a afirmat Radu Timiș Jr, CEO al Cris-Tim.

Potrivit lui, piața de capital are foarte multe oportunități de oferit companiilor, surse mult mai largi de atragere de capital.

„Încă de acum șapte ani ne gândeam la acest pas, iar acum suntem bucuroși să îl anunțăm. Odată cu această listare, ne vom alinia la cele mai bune standarde de guvernanță corporativă”, a transmis Timiș Jr.

Răzvan Furtună, CFO al Cris-Tim, a adăugat: „Compania listată este cea care se ocupă de două linii de business, carnea procesată și ready-meals. Orice alt tip de activ, resursă umană, linie de business secundară nu face parte din perimetrul acestei tranzacții”.

Referitor la momentul listării pe Bursă, Radu Timiș Jr. a precizat că „evenimentul se va întâmpla în curând”: „Suntem foarte aproape de momentul în care vom trimite la ASF prospectul. Orizontul este o lună și un pic”.

Potrivit lui, valoarea companiei va fi publicată în prospect, care va apărea după aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară. Oferta va avea două componente: subscrierea de noi acțiuni ordinare emise de companie și vânzarea de acțiuni de la acționarii existenți.

Brokerii vor fi consorțiul format din BCR-Erste și BRD.

Radu Timiș Jr a precizat că niciun acționar nu iese din companie odată cu listarea.

Jucător regional

Radu Timiș Jr. a mai spus că Cris-Tim își propune să iasă în regiune și să devină un jucător regional, nu doar local.

Conform fiului fondatorului, Cris-Tim își propune și să atragă talente extrem de bune: „Știm că orice companie se dezvoltă cu o resursă umană bine pregătită”.

El a precizat că, dacă extinderea pe o altă piață europeană va avea loc, „cel mai probabil nu vom face asta prin construcția unei fabrici, ci printr-o achiziție, ca să avem acces la portofoliul de clienți”.

Planuri de investiții

Radu Timiș Jr. a explicat că Cris-Tim derulează cel mai mare plan de investiții din istoria companiei și, pentru a face acest lucru, are nevoie de capital suplimentar, care va fi obținut prin listare.

El a menționat că Cris-Tim plănuiește investiții de 890 de milioane de lei, care vor merge către producție, depozitare și logistică.

„Investițiile au trei componente. Prima se referă la redesenarea platformei de producție de la Filipeștii de Pădure, care, după finalizarea lucrărilor, va deveni cea mai modernă fabrică din sud-estul Europei. A doua componentă are în vedere dezvoltarea și modernizarea spațiilor de depozitare. Cea de-a treia componentă privește extinderea și automatizarea logisticii noastre, prin mutarea acesteia într-un singur hub, pentru a eficientiza procesele și a reduce costurile”, a detaliat el.

Compania vrea să producă și private label, potrivit lui Timiș Jr: „Dorim să realizăm produse private label nu doar pentru piața din România, ci și pentru întreaga regiune”.

Fuziuni și achiziții

Cris-Tim are în plan și fuziuni, și achiziții, a anunțat Radu Timiș Jr.

„Programul de achiziții vizează ambele categorii de business”, a precizat el.