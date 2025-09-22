Schneider Electric România și Holcim România anunță o inițiativă de digitalizare la fabrica de ciment de la Aleșd, unde companiile implementează un program avansat de mentenanță predictivă pentru motoarele electrice, bazat pe inteligență artificială și algoritmi de machine learning.

„Motoarele electrice sunt inima oricărei instalații industriale, iar la Holcim Aleșd, ele susțin un flux de producție esențial pentru economia locală. Prin acest proiect, am reușit nu doar să prevenim defecte critice, ci să redefinim modul în care se face mentenanță în industrie,” a declarat Lucian Enaru, General Manager Schneider Electric România, Moldova și Armenia. „Tehnologiile AI și Machine Learning ne permit să intervenim înainte ca problemele să apară, protejând astfel continuitatea operațiunilor și performanța clientului.”

Schneider Electric monitorizează în prezent 9 motoare electrice de medie și joasă tensiune din fabrica Holcim Aleșd, folosind tehnologia Motor Current Signature Analysis (MCSA). Aceasta permite captarea datelor direct din tabloul de alimentare, fără oprirea prelungită a echipamentelor, iar informațiile sunt procesate în cloud-ul Microsoft Azure și analizate de experții Schneider Electric din hub-ul regional Novi Sad.

„Colaborarea cu echipa Holcim și cu specialiștii noștri a fost esențială pentru succesul acestui proiect. Rata de validare de 90% a semnalizărilor transmise confirmă eficiența soluției și impactul real asupra operațiunilor clientului,” a adăugat Lucian Enaru.

Parteneriatul cu Holcim a început în România în baza unui acord international în anul 2021.