AROBS Systems, parte a grupului românesc de software din Transilvania AROBS, împreună cu Power Net Consulting, în calitate de lider al asocierii, vor furniza și implementa un sistem informatic integrat pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în cadrul unui proiect strategic finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Obiectivul proiectului îl reprezintă modernizarea și digitalizarea activității ANOFM printr-o platformă informatică unitară, destinată gestionării eficiente a tuturor proceselor instituției și îmbunătățirii calității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă. Platforma va acoperi funcționalități precum managementul datelor și al fluxurilor de lucru sau raportare și interconectarea cu alte platforme guvernamentale.

„Proiectul ANOFM are o valoare strategică pentru Grupul AROBS, AROBS Systems și, mai ales, pentru România, deoarece digitalizarea serviciilor publice reprezintă o condiție esențială pentru o economie modernă și competitivă. Totodată, acest proiect confirmă expertiza noastră în dezvoltarea de soluții informatice complexe pentru sectorul public și ne oferă oportunitatea de a contribui direct la transformarea digitală a unei instituții cu impact major asupra societății și în piața muncii. În același timp, acest proiect arată capacitatea Grupului AROBS de a susține inițiative de anvergură națională, cu o complexitate ridicată, prin resursele, cunoștințele și echipele multidisciplinare care s-au format de-a lungul timpului”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

Noua platformă va contribui la digitalizarea completă a serviciilor furnizate de ANOFM prin acces rapid la informații, simplificarea procedurilor și creșterea transparenței. Aceasta va include module pentru managementul cererii și ofertei de locuri de muncă, integrarea bazelor de date naționale și europene, monitorizarea și raportarea activităților, precum și instrumente avansate de analiză și suport decizional.

Prin intermediul acestei platforme, atât cetățenii aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și angajatorii vor avea la dispoziție un portal online modern, interconectat cu sistemele europene, inclusiv rețeaua EURES – serviciul de mobilitate profesională al Uniunii Europene. Implementarea va fi realizată etapizat și va cuprinde toate fazele necesare, de la analiză și dezvoltare până la testare și instruirea personalului ANOFM, astfel încât soluția să fie utilizată cât mai eficient și ușor de către toți beneficiarii.

Proiectul are o durată estimată de 11 de luni.

„Parteneriatul cu ANOFM ne oferă șansa de a pune în practică experiența acumulată în proiecte similare și de a aduce o schimbare reală în modul în care serviciile publice sunt livrate cetățenilor și mediului de afaceri. Sistemul care urmează să fie dezvoltat și implementat va fi o platformă modernă și flexibilă, construită pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale instituției. Acest proiect reprezintă încă un pas important în consolidarea rolului AROBS Systems ca partener de încredere pentru digitalizarea administrației publice din România”, a declarat Ducu Oprea, CEO al AROBS Systems.

AROBS Systems mai este implicată în proiecte precum cel derulat împreună cu Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pentru dezvoltarea și implementarea noului Sistem Informatic Integrat al instituției și livrările parțiale aferente, dar și în contracte de servicii de asistență tehnică la cerere pentru Societatea Națională Nuclearelectrica și Banca Națională a României.

AROBS Transilvania Software furnizează servicii și soluții software în diverse industrii, cu aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services prezenți în Europa și America. Compania are peste 11.000 de clienți în Europa și Asia. AROBS este prezentă în 11 locații din România și nouă din străinătate și are peste 1.200 de specialiști, lucrând în domenii precum Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical, precum și Travel Technology, IoT, Clinical Trials, Fintech, Enterprise Solutions, Cybersecurity și Intelligent Automation.