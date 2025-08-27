Endava, furnizorul global de servicii de transformare digitală, și Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB) digitalizează arhive, reconstruiesc schelete și testează automatizări pentru arheologi cu ajutorul Gen AI Asistent. Acestea continuă pentru al doilea an consecutiv colaborarea în cadrul Școlii de Vară „De la Robotică la Arheologie”, desfășurată la situl arheologic Sultana-Malu Roșu, județul Călărași.

La ediția de anul acesta, desfășurată între 30 Iulie – 3 August, elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” au beneficiat de o experiență practică de integrare a tehnologiei moderne în arheologie și dezvoltarea abilităților noi pentru cercetare.

Dacă în 2024 discuțiile s-au concentrat pe integrarea AI în analiza profilelor arheologice, recunoașterea ceramicii și reconstruirea 3D a artefactelor, în acest an temele au vizat alte provocări din domeniu, precum digitizarea documentației de sit istoric (note, desene, hărți), procesarea imaginilor istorice din satelit, gestionarea arhivelor digitale nestructurate și adaptarea soluțiilor de recunoaștere a fragmentelor pentru identificarea oaselor și a scheletelor descoperite. La Sultana s-au descoperit informații valoroase despre viața cotidiană, practicile funerare și structura socială a comunității din neolitic, care datează de acum mai bine de 6000 de ani.

Specialiștii Endava, cu o vastă experiență în AI și automatizare, au discutat despre gestionarea și digitalizarea volumelor mari de date vechi, dificil de utilizat în lipsa centralizării. Ei au subliniat importanța integrării informațiilor colectate cu tehnologii învechite, dar valoroase, prin soluții moderne precum recunoașterea vorbirii. Totodată, au evidențiat necesitatea unei platforme unificate care să adune diverse tipuri de date și să le convertească în formate utile pentru reconstrucții 3D detaliate ale siturilor arheologice.

„Arheologia se bazează pe o cantitate imensă de date, adesea fragmentate și greu de integrat. Cu ajutorul tehnologiilor bazate pe AI putem conecta informațiile din caietele de teren, fotografii, imagini din satelit și date geo-spațiale, obținând o imagine mult mai completă a trecutului. Soluțiile testate anul acesta la Sultana merg de la recunoașterea automată a fragmentelor osoase până la prototipuri de curățare inteligentă a ceramicii”, spune Miron Stratan, Endava Strategic Partnerships Consultant.

Un punct central al ediției 2025 a fost prezentarea Gen-AI Assistant pentru arheologi, un instrument digital capabil să clasifice artefacte, să facă predicții contextuale, să estimeze resurse și să sprijine cercetătorii în analiza volumelor de date acumulate pe teren.

Elevii au învățat în cadrul Școlii de Vară să gestioneze documentația arheologică tradițională și digitală, inclusiv texte scrise de mână, hărți, fotografii și imagini din satelit. De asemenea, au descoperit metode de integrare a datelor din diverse surse, precum note, ortofotografii, radar și magnetometre, chiar și în formate speciale.

Aceștia au explorat, totodată, utilizarea inteligenței artificiale pentru recunoașterea și reconstrucția automată a fragmentelor ceramice și osoase. Astfel, au văzut cum tehnologia ajută la identificarea artefactelor, înțelegerea contextului și măsurarea obiectelor și siturilor arheologice. Iar acest lucru poate fi aplicat și pentru a prezice care fragmente osoase sunt părți dintr-un os mai mare, poziția acestora în schelet și dacă aparțin unui anumit individ, aspect esențial în situațiile în care în același sit sunt descoperite rămășițele mai multor persoane.

În același timp a fost dezbătut modul în care, chiar și fără cunoștințe de programare, devine posibilă dezvoltarea în două săptămâni a unui program funcțional cu ajutorul AI, demonstrând eficiența iterațiilor rapide și a întrebărilor bine formulate. Discuțiile au vizat și modul de construire a prompturilor precise, pornind de la o înțelegere a problemei și aplicat în cadrul CRAFT (Context, Rezultate, Public, Format, Ton) pentru a obține soluții.

„Maximizarea potențialului inteligenței artificiale depinde de claritatea întrebărilor și a iterațiilor continue a abordării. La fel cum inginerii trebuie să înțeleagă în profunzime problemele tehnice pentru a obține rezultate precise, utilizatorii AI trebuie să formuleze prompturi bine definite și să verifice rezultatele obținute. AI funcționează asemenea unui membru junior al echipei: cu instrucțiuni clare și pregătire temeinică, poate contribui semnificativ la soluționarea problemelor complexe. La Sultana, munca noastră în arheologie se află la intersecția dintre cunoașterea umană și puterea tehnologică. Instrumentele AI și modelele digitale amplifică expertiza arheologului, ne ajută să procesăm volume mari de date, să reconstruim fragmente de trecut și să descoperim informații care altfel ar fi fost inaccesibile sau consumând timp și resurse economice considerabile. Tehnologia devine astfel un partener care ne permite să explorăm situri vechi, să conectăm date disparate și să deschidem perspective noi asupra istoriei”, a adăugat Miron Stratan.

Un alt aspect discutat a vizat eficientizarea proceselor repetitive, cum ar fi curățarea fragmentelor ceramice, prin idei inspirate din automatizările industriale, precum sisteme tip „tunel de spălare” cu senzori și presiuni controlate, asemănătoare cu cele utilizate în spălătoriile auto.