România a obținut eliminarea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a unui jalon prin care țara noastră trebuia să reducă deficitul de încasare de TVA, conform informațiilor obținute în exclusivitate de Economedia.

UPDATE 15.48 Ministerul Finanțelor confirmă informațiile Economedia: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026

Reducerea gap-ului de TVA cu 5 puncte procentuale era un jalon în PNRR, care trebuia îndeplinit până la 31 decembrie 2024 și nu a fost îndeplinit. De acest jalon depindeau fonduri europene și avea așadar o miză financiară.

Acesta a fost și motivul pentru care ANAF dorea modificarea formulei de calcul a gap-ului de TVA, prin introducerea autoconsumului și eliminarea sumelor nerecuperabile din insolvențe, astfel încât, contabil, țara noastră să poată să reducă gap-ul și să îndeplinească acest jalon din PNRR.

În plus, în urmă cu o lună, au apărut tensiuni după ce Comisia Europeană dorea să raporteze reducerea gap-ului cu 5pp la un gap de TVA revizuit de circa 30%, comparativ cu gap-ul inițial luat în calcul, de 34,9%. Astfel, România ar fi trebuit să opereze o reducere mai mare, aproape dublă, a gap-ului de TVA. Autoritățile române au criticat faptul că „nu pot reduce o țintă mișcătoare”.

În cele din urmă, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a reușit în discuțiile de la Bruxelles să elimine complet jalonul pentru reducerea gap-ului de TVA, în noul PNRR renegociat.

Noul PNRR renegociat nu mai include în mod specific reducerea deficitului de TVA cu 5 puncte procentuale, conform documentului consultat de Economedia.

Eliminarea din PNRR a jalonului privind reducerea gap-ului de TVA nu înseamnă însă rezolvarea problemei României privind calculul gap-ului de TVA și influența autoconsumului, dar nici rezolvarea problemei că gap-ul de TVA din România este cel mai mare din UE. A fost evitată doar pierderea de bani europeni pentru că România nu ar fi reușit reducerea gap-ului în conformitate cu cerințele Comisiei Europene.

O sursă de înalt nivel din Comisia Europeană a confirmat de asemenea pentru Economedia eliminarea jalonului privind reducerea gap-ului de TVA și înlocuirea sa cu „o alternativă mai bună”, adică reforme legislative stricte pentru a consolida și mai mult conformitatea fiscală.

Astfel, România și-a asumat la schimb o serie de sarcini suplimentare, mai dure și măsurabile, care privesc în special structurile de control: ANAF și Vama, conform documentului consultat de Economedia.

Concret, un jalon va presupune: „Cota veniturilor fiscale crește cu cel puțin 2,5 puncte procentuale din PIB, comparativ cu nivelul observat în 2019”.

Un alt jalon va presupune:

Centralizarea funcțiilor de gestionare a riscurilor și reorganizarea ANAF pentru eficiență și conformitate. Structurile teritoriale se vor concentra pe inspecție, declarare și executare. Unitatea centrală de gestionare a riscurilor va folosi date combinate din e-Factura, e-Transport și SAF-T, prin intermediul noului depozit de date fiscale CNIF (gestionat de Ministerul Finanțelor); Va intra în vigoare un nou nou set de indicatori-cheie de performanță (KPI) pentru funcțiile principale ale ANAF. Va fi instituit un sistem de testare a integrității personalului ANAF, inclusiv utilizarea camerelor video purtate pe corp în cel puțin trei domenii de activitate (controlul mărfurilor, transportul, HoReCa/comerțul cu amănuntul). Pentru funcționarii condamnați pentru corupție, contractual de muncă va înceta și ulterior ei vor avea interzis la exercitarea unei funcții publice. Va fi introdusă o structură de stimulente cu malus/bonus pentru funcționarii ANAF, direct legate de performanța KPI. Va fi semnat un protocol de partajare a datelor între ANAF, Ministerul Justiției și Oficiul Național al Registrelor Comerțului (ONRC) pentru monitorizarea societăților aflate în risc de insolvență. Va fi creat și integrat un model algoritmic de alertă timpurie privind riscul de insolvență în sistemul de gestionare a riscurilor al ANAF. Va intra în vigoare actul de revizuire a cadrului privind insolvența și recuperarea creanțelor fiscal, care acordă prioritate sau statut garantat datoriilor fiscale către ANAF (TVA, impozite pe salarii), stabilește audituri financiare obligatorii pentru companiile care intră în insolvență cu datorii fiscale semnificative (peste 2 milioane RON), limitează utilizarea repetată a insolvenței de către entitățile afiliate, interzicând persoanelor condamnate pentru fraudă TVA să înființeze noi firme, acordă ANAF dreptul de a vota în planurile de restructurare și de a contesta lichidatorii în cazuri de fraudă fiscal, permite ANAF să blocheze vânzările de active subevaluate în cazuri de prejudiciu fiscal. Va fi obligatorie facturarea electronică pentru toate tranzacțiile B2B și B2C și vor exista sancțiuni pentru neconformitate (amenzi, suspendarea/anularea codului de TVA/dezactivarea). Va fi obligatorie utilizarea caselor de marcat și integrarea cu eInvoice și SAF-T pentru toate sectoarele de activitate și tipurile de tranzacții (B2B și B2C). Va avea loc integrarea cu e-Invoice și SAF-T printr-un sistem de date funcțional unificat gestionat de ANAF. Va fi create o aplicație mobilă dedicată care permite cetățenilor să verifice chitanțele fiscale, sporind transparența, cultura conformității și integrarea datelor dispozitivelor fiscale în ecosistemul digital al ANAF. Va fi consolidat cadrul ANAF privind prețurile de transfer. Va intra în vigoare un mecanism de soluționare a cazurilor de dublă impunere rezultate din ajustările prețurilor de transfer, în cooperare cu administrațiile fiscale ale altor state member. Va fi extins mandatul ANAF de a emite acorduri prealabile de stabilire a prețurilor (APA), atât retroactiv, cât și prospectiv. Va fi creat un mecanism de analiză și utilizare a datelor internaționale privind tranzacțiile între părți affiliate Va fi extinsă obligația de a accepta plăți electronice pentru toți operatorii economici din comerțul cu amănuntul și en gros, inclusiv baruri și restaurante, cu o cifră de afaceri mai mare de 10.000 EUR pe an, cu sancțiuni pentru nerespectare. ANAF va publica periodic: – Structura și nivelul estimat al diferenței de TVA, validate de Institutul Național de Statistică (INS) și Ministerul Finanțelor, semestrial, cu sprijinul Băncii Mondiale (prima publicare în 2026); – Statistici semestriale privind inspecțiile, sumele recuperate și sesizările penale.

Amintim că, recent, președintele ANAF Adrian Nica a stârnit o amplă dezbatere publică după ce a afirmat că „gemul pe care îl face bunica în casă” apare în discuțiile despre deficitul de colectare de TVA al României. Declarația sa a generat pe de o parte interpretări că administrarea fiscală ar avea în vedere taxarea produselor făcute în gospodărie, iar pe de altă parte critici că ANAF ignoră adevăratele cauze ale gap-ului de TVA: evaziunea și frauda. Totuși, reprezentanții ANAF susțin că nu au în vedere taxarea autoconsumului, ci faptul că autoconsumul din gospodării nu este inclus în formula prin care UE calculează deficitul de încasare de TVA. Iar asta ar duce la un gap de TVA mai mare în mod artificial și la un impact mai mare al fraudei și evaziunii în gap-ul de TVA decât în realitate.

