De la cele mai noi inovații digitale în finanțe, banking și marketing, până la cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi Europa de Sud-Est din perspectivă socială și de mediu, Impact Bucharest oferă spațiu de dialog pentru toate aceste teme. Agenda evenimentului este împărțită în opt secțiuni tematice complexe și fiecare va aduce pe scenă experți de renume mondial în domeniul lor – inclusiv fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, aflată la prima sa vizită în capitala României!

Compania de cercetare de piață WiseRabbit realizează de câțiva ani sondaje de satisfacție în rândul participanților la conferințele Impact. Întrebați de ce aleg să participe, cei mai mulți răspund simplu: o agendă atractivă, cu o varietate mare de teme și subiecte. Al doilea răspuns cel mai des întâlnit? Ține de „cine” dă conținut acestor teme: invitații de top și vocile care inspiră la Impact. Diversitatea temelor și prezența numeroșilor lideri de opinie au stat la baza succesului Impact în Europa Centrală și de Est. Pe 17-18 septembrie, aceeași formulă de succes va genera Impact la București!

Temele care contează

La Impact Bucharest, temele centrale se vor concentra pe business și inovație și pe modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale poate aduce beneficii României și întregii regiuni SEE.

Timp de două zile, pe două scene interactive, publicul va putea urmări sesiuni și dezbateri. O agendă împărțită în 8 secțiuni tematice dedicate celor mai mari oportunități și provocări actuale din economie și societate: Cybersecurity, Green Economy, Digital Future, Startups, Global Economy & Banking, Financial Tech & Digital Commerce, Leadership, Marketing & Digital Consumers, și multe altele.

Lideri care inspiră

Conferințele Impact s-au remarcat întotdeauna prin invitați de calibru și prin ideile puternice pe care le-au adus în atenția publicului, iar ediția a doua de la București continuă această tradiție. Printre invitații principali se numără Michelle Obama, Erin Meyer, Edi Rama și Daniel Dines

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite. Autoar e de bestselleruri și podcaster, producătoare de emisiuni TV, conduce în cadrul Obama Foundation inițiativa Girls Opportunity Alliance, care sprijină organizații locale din întreaga lume în lupta pentru accesul fetelor la educație, precum și programul Reach Higher, ce încurajează absolvenții de liceu să-și continue studiile la universități, școli profesionale sau în armată.

Erin Meyer este una dintre cele mai influente voci în domeniul managementului și culturii organizaționale. Profesor la INSEAD, are o vastă experiență în consilierea executivilor de top din companii Fortune 500. Împreună cu Reed Hastings, CEO Netflix, a scris bestsellerul No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention.

Edi Rama este Prim-ministru al Albaniei din 2013 și a condus țara printr-un deceniu de transformare. Este, de asemenea, autor și artist contemporan recunoscut, ale cărui lucrări expresive au fost expuse la nivel internațional.

Daniel Dines este antreprenor de talie globală, supranumit de revista Forbes „Boss of the Bots”. Este co-fondator, CEO și Executive Chairman al companiei UiPath, lider mondial în automatizare și software AI, listată la Bursa din New York.

Aceștia sunt doar câțiva dintre cei peste 200 de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori care vor urca pe scena Impact Bucharest pentru a-și împărtăși ideile în fața a peste 1500 de participanți din întreaga lume.

Networking cu impact

Cu atâtea personalități și minți vizionare reunite, Impact Bucharest devine un spațiu unic de dialog, unde participanții pot identifica direcții, analiza tendințe și lua decizii strategice care vor modela dezvoltarea socială și economică în anii ce vin – de la politici monetare și geopolitică, până la cultură și artă.

Evenimentul include mai multe oportunități de networking formal și informal, printre care o aplicație dedicată pentru programarea întâlnirilor 1:1 și cocktailuri de seară. Este șansa perfectă de a vă conecta cu peste 1500 de lideri din business, politică, media și inovație din întreaga lume și de a genera un impact real.

Cu mai puțin de o lună rămasă până la Impact Bucharest, biletele disponibile pe site sunt aproape epuizate. Asigură-ți locul din timp.