Natalia Bejan, directoarea Invest Moldova, vorbește într-un interviu acordat Economedia despre cum alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 28 septembrie pot influența deciziile investitorilor, cele mai atractive sectoare din Moldova pentru capitalul străin, despre necesitatea promovării mai active a companiilor moldovenești în România și despre cum s-a dezvoltat piața de business în Republica Moldova.

Avantajele de business ale Republicii Moldova

Investitorii din România și-ar putea îndrepta atenția către sectoarele IT și industrializare în Republica Moldova, spune ea. Natalia Bejan menționează două proiecte în acest sens, precum Moldova IT Park și o schemă de ajutor de stat pentru industrializare. Moldova IT Park este o platformă de tip parc virtual, creată de Guvernul Republicii Moldova care se ocupă cu sprijinirea companiilor IT.

„Avem facilități fiscale și oferte foarte puternice pentru companiile din sectoarele respective, și anume faptul că oferim taxa unică de 7% pe venit. Nu se aplică taxa pe impozit. Deci este foarte simplu să-ți administrezi o companie și este foarte ieftin, pentru că în mod obișnuit taxele îți iau 30-40% din venituri”, spune Natalia Bejan.

În ceea ce privește industrializarea, Guvernul a lansat schemă de ajutor de stat prin care o persoană cu o investiție nouă de peste 500.000 de euro poate primi sprijin de până la 60% din suma investiției. O pătrime este grant, iar trei pătrimi sunt scutiri de la impozitul pentru venit corporativ.

„Este o susținere care se aplică pentru proiectele investiționale pentru șase industrii: procesarea agroalimentară, materiale de construcții, construcții de mașini, electronică, farmaceutică și chimică, dar și industria textilă”, explică directoarea Invest Moldova.

România, principalul investitor

Natalia Bejan spune că România este investitorul principal în ultimii ani, deoarece nimeni nu investește în companiile din Republica Moldova așa cum o fac companiile cu capital românesc.

„Acum avem și investiții noi în domeniul farmaceutic și al materialelor de construcții. Sunt și colaborări care nu țin de sectorul privat și de business investițional”, adaugă ea.

Ea punctează colaborarea dintre Bursa de Valori București și Republica Moldova pentru lansarea Bursei de la Chișinău, eveniment desfășurat în cadrul Moldova Business Week, la care jurnaliștii Economedia au fost prezenți.

Un alt aspect adus în discuție de aceasta, dar care nu se leagă neapărat de partea de business, este ajutorul energetic primit din România.

„Grație României, Republica Moldova nu a avut niciun minut fără electricitate în criza energetică”, punctează directoarea Invest Moldova.

Sectoare atractive

Printre sectoarele atractive, Natalia enumeră și turismul medical, unde pacienții străini aleg Republica Moldova pentru servicii medicale, cu accent pe cele de stomatologie, cardiologie și fertilizare in vitro.

„Un număr mare de turiști medicali aleg Republica Moldova pentru aceste servicii, deoarece sunt calitative, dar la un preț cu 50-70% mai mic decât prețul mediu european. Astfel a fost catalizată dezvoltarea companiilor din acest sector. Acest lucru s-a întâmplat absolut organic”.

Natalia menționează și compania Smile Dent Team, care a investit în crearea unui hotel pentru pacienții care aleg să se trateze acolo, informație publicată de Economedia în martie.

Partea de turism în general se dezvoltă rapid, consideră ea.

„În ultimul an, cel puțin trei hoteluri noi se construiesc în Chișinău, iar unul dintre ele a raportat o rată de ocupare a camerelor de 89% în primele patru luni de activitate”.

Miza alegerilor parlamentare

Pe 28 septembrie, în contextul unei situații politice tensionate, cetățenii Republicii Moldova vor hotărî prin alegeri parlamentare dacă țara își va continua parcursul european. De aceea, unii investitori ar putea fi mai precauți.

„Unii investitori iau decizii foarte rapid, iar alții așteaptă să fie toate condițiile perfecte pentru a investi. Alegerile care urmează sunt importante, pentru că vor seta cu claritate direcția Republicii Moldova pentru următorii patru ani. Sunt patru ani decisivi, noi suntem siguri că vom reuși să aderăm la Uniunea Europeană în această perioadă, dacă ne mișcăm cu aceiași pași și încredere cu guvernul aflat la putere”, susține Natalia.

Aceasta consideră că unii investitori așteaptă rezultatele alegerilor, dar pentru alții contează și talentele, resursele, piața locală și deschiderea față de piețe din Uniunea Europeană, Asia și alte regiuni.

„Investițiile străine nu s-au oprit. Anul trecut au scăzut, dar semnalele sunt foarte pozitive: în primul trimestru al acestui an, investițiile au crescut cu peste 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Unii investitori iau în calcul și alte variabile pentru a decide investiția”.

Natalia Bejan spune că, pentru a atrage mai mulți investitori străini, reprezentanții de business din Republica Moldova trebuie să „se facă auziți” pe piața din România și să promoveze mai bine oportunitățile de investiții.