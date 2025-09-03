Mai mulți parlamentari de la UDMR și minorități au depus un proiect de lege la Senat prin care introduc amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 lei pentru persoanele care agresează funcționari publici.

Parlamentarii inițiatori susțin că în ultimii ani, s-a constatat o creştere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetăţeni în relaţia cu personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora respectiv subminează autoritatea institutiilor statului şi încrederea cetăţenjlor în acestea.

„Fenomenul se manifestă prin atitudini lipsite de respect, refuzul de a respecta indicaţiile angajaţilor, adresarea de injurii sau ameninţări, precum şi prin alte acţiuni care au la bază reacredinţă şi creează o atmosferă tensionată în cadrul interacţiunilor publice. Aceste comportamente perturbă desfăşurarea normal ă a activităţilor institutiilor şi generează disfuncţionalităţi grave în prestarea serviciilor publice de către cetăţeni”, arată parlamentarii, în expunerea de motive.

Prin proiectul de lege ei introduc o normă expresă care sancţionează comportamentele neadecvate manifestate faţă de autorităţile şi instituţiile publice respectiv angajaţii acestora.

Potrivit proiectului, persoanele care solicită verbal informații de interes public vor avea obligația să respecte programul afișat la sediul instituției și să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În cazul în care aceste reguli nu sunt respectate, personalul instituției, personalul de pază și ordine sau, după caz, organele de poliție, vor putea dispune evacuarea persoanei din incinta autorității sau instituției publice.

De asemenea, fapta va fi considerată contravenție și se va sancționa cu amendă între 5.000 și 20.000 de lei.

Repetarea contravenției într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei abateri va fi sancționată fie prin amendă, fie prin prestarea unui număr de ore de activități în folosul comunității.