Cinci instituții financiare transatlantice majore și-au manifestat sprijinul de a crea o nouă bancă de apărare la nivel european, pentru a stimula cheltuielile în domeniul securității în întreaga regiune, potrivit grupului de dezvoltare care coordonează crearea acesteia.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

Banca de Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB) este susținută de Commerzbank AG, ING Group N.V., JPMorganChase, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) și RBC Capital Markets.

Greii din sectorul bancar speră să strângă 100 de miliarde de lire sterline (132,9 miliarde de dolari) pentru a impulsiona reînarmarea și a contracara amenințările, a declarat joi directorul executiv al grupului de dezvoltare, Rob Murray.

Ideea este de a permite țărilor europene să investească rapid în achizițiile de apărare fără a provoca o creștere accentuată a datoriei publice, într-un moment în care președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va reduce sprijinul militar acordat continentului.

Banca speră să abordeze problemele sistemice din finanțarea apărării, în special în rândul companiilor mai mici, care se confruntă cu dificultăți în a obține credite pentru a produce componente critice. DSRB ar oferi garanții pentru băncile comerciale pentru a debloca credite pentru furnizori. De asemenea, ar emite obligațiuni garantate cu un rating AAA, ceea ce ar reduce costurile de împrumut ale statelor.

„Încercăm să aducem armament în inventarele naționale cât mai repede posibil, astfel încât să putem descuraja, cel puțin dintr-o perspectivă europeană, Rusia, iar dintr-o perspectivă indo-pacifică, China”, a declarat Murray, fost șef al inovației la NATO, într-un interviu.

RBC Capital Markets și Landesbank Baden-Württemberg susțin, de asemenea, inițiativa, care va fi guvernată la nivel internațional. Alți consilieri ai grupului de dezvoltare DSRB includ pe Stuart Peach, fost președinte al Comitetului Militar al NATO, și John Cummins, fost director executiv al Aviva Capital Partners.

De asemenea, deputații din Parlamentul European au votat în favoarea unei rezoluții prin care îndeamnă statele membre să creeze DSRB pentru a finanța achizițiile critice din domeniul apărării, stimulând în același timp modernizarea și reziliența lanțului de aprovizionare în cadrul NATO, UE și națiunilor aliate din Indo-Pacific.

Un plan detaliat și structura schițată pentru DSRB au fost elaborate de DSRB Development Group – o echipă internațională formată din foști bancheri, avocați, specialiști în investiții în domeniul apărării și lideri de rang înalt ai politicii de apărare.

Banca va reprezenta un alt instrument pe care națiunile îl pot valorifica, a spus Murray. Dacă fiecare țară din NATO își respectă angajamentul de a cheltui 5% din PIB-ul său pentru apărare, acest lucru ar însemna cheltuieli suplimentare de 1,9 trilioane de dolari, a spus el. „Întrebarea este: cum finanțăm acest lucru?”

„De prea mult timp, am subestimat rolul capitalului în apărare”, a declarat Rob Murray. „Băncile care se alătură astăzi înțeleg că descurajarea necesită sprijin financiar – și această nouă instituție este construită pentru a-l oferi”.

Un exemplu de proiect care ar putea beneficia de pe urma băncii este Global Combat Air Programme, o colaborare între Regatul Unit, Italia și Japonia, care are ca scop producerea unui avion stealth de generație următoare până în 2035.

Dacă aceste țări ar fi acționari în bancă, ar putea obține finanțare multianuală fără a fi legate de ciclul de finanțare al departamentelor guvernamentale de apărare.

„Companiile își pot face investițiile de capital și, efectiv, pot începe să construiască”, a spus Murray.

Banca va lansa în septembrie grupuri de lucru cu firmele financiare, care operează pe bază de voluntariat, fără onorarii, a spus Murray. Obiectivele lor principale vor include proiectarea structurii de capital a băncii, consilierea privind implicarea investitorilor și consultanța privind ratingurile.

„Nu este vorba doar despre finanțarea apărării, ci despre modul în care definim politica de descurajare în era modernă”, a declarat Kevin Reed, președintele DSRB Development Group. „În secolul al XX-lea, descurajarea însemna mobilizare industrială. În secolul al XXI-lea înseamnă parteneriat financiar.”

Alte anunțuri sunt așteptate în săptămânile următoare, inclusiv un al doilea val de parteneri bancari proeminenți, firme de investiții globale și națiuni. Începutul lunii septembrie va marca începerea discuțiilor pentru a dezvolta structura instituțională a băncii, alături de partenerii participanți care se vor reuni pentru discuții incipiente.