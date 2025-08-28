UPDATE 15.10 Guvernul a adoptat ordonanța.

Prețul rovinetei pe care o plătesc șoferii pentru circulația pe drumurile publice se va dubla, iar taxele de trecere a podurilor peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni vor crește cu 50%, acest lucru putând să se întâmple chiar de la 1 septembrie, potrivit unui proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică.

Odată adoptat, în proxima ședință de Guvern, noile tarife vor intra în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Iată noile prețuri ale rovinietei, strict la Categoria A – Autoturisme:

Valabilitate 1 zi: 3,5 euro (acum 2,5 euro)

Valabilitate 10 zile: 6 euro (acum 3,3 euro)

Valabilitate 30 zile: 9,5 euro (acum 5,3 euro)

Valabilitate 60 zile: 15 euro

Valabilitate 12 luni: 50 euro (acum 28 euro)

Noile taxe de pod promovate sunt mai mari decât cele actuale: taxa pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pentru podurile Fetești-Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii. Tarifele pentru podul Giurgiu-Ruse nu vor fi modificate.

Autoritățile susțin că această creștere este necesară deoarece valoarea amenzilor pentru neplata taxei de pod nu a fost actualizată de șapte ani și nu mai este în concordanță cu alte amenzi, iar anul trecut s-au emis peste 170.000 de sancțiuni pentru această încălcare. Noua ordonanță va integra toate detaliile referitoare la taxa de pod în OG 15/2002, întrucât în prezent tarifele sunt stabilite printr-un alt act normativ, și anume Ordinul Ministerului Transporturilor 1.836/2018. Astfel, în OG 15/2002 vor fi introduse mai multe anexe care vor stabili noile tarife pentru trecerea podurilor peste Dunăre, iar prevederile Ordinului 1.836/2018 referitoare la taxa pentru podurile Giurgeni – Vadu Oii și Fetești – Cernavodă vor înceta să se mai aplice.