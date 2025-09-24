Un decalaj digital al Europei de 1,3 trilioane de euro duce la sănătate precară, rezultate educaționale mai slabe și încredere mai scăzută în instituții din partea cetățenilor săi. Raportul Conexiune între comunități realizat de Vodafone stabilește patru direcții strategice pentru a reconstrui încrederea, dezvoltarea și coeziunea în întreaga Europă.

Raportul realizat de Vodafone, Conexiune între comunități, arată că diviziunea digitală profundă a Europei – evidențiată de lacune în competențe, limite în acoperire dar și acces inegal la dispozitive și servicii publice digitale – a devenit o vulnerabilitate strategică pentru economia, societatea și reziliența democratică a continentului.

În ciuda faptului că în viața de zi cu zi conectivitatea a devenit esențială precum electricitatea sau încălzirea, milioane de oameni rămân excluși din spațiul digital, în lipsa accesului. Astăzi, 44% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, iar una din cinci gospodării rurale nu beneficia de conectivitate 5G la nivelul anului trecut.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

calcule buget

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

investiții, creșteri, acțiuni, bursă, taur, bull

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

cresteri, dividende, bursa, piata de capital

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

Dubai proprietati imobiliare

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

România-Ungaria steaguri

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

un programator lucreaza la un laptop

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

adrian-dragos-paval-dedeman

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

economie calcule

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

somer calculator

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

burse, piete, multipli

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

bani, lei, economie, finante, deficit, inflatie

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

armata romana, capu midia, romania, nato, militari, soldati, antrenament, exercitiu militar, himars, rachete, sisteme de aparare aeriana

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

auto, masina chinezeasca

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

om robot industria automotive

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

transport

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

studenti, universitate, academie, absolventi

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

Piața de curierat, România, Cargus, Sameday, Fan Courier, Profit net, Cifră de afaceri, Pachet

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Fermier cu legume

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

linie asamblare Dacia

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

Imagine apa piscină

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

Job, căutare de job, șomeri, tineri șomeri

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

Knauf Insulation, fabrica vata minerala sticla

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

George-Simion-Nicusor-Dan (1)

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

Steaguri Romania si UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

bani, lei, finante, bancnote, euro, 5 lei

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

bec iluminat, becuri

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

piata auto, uniunea europeana, romania

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

recesiune

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

sua dolari drapel ajutor steag flag us bani karolina-grabowska-4386425

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Piata 9 restaurant

Raportul semnalează că un potential eșec al transformării digitale ar putea costa UE 1,3 trilioane de euro din PIB până în 2033. Diviziunea digitală stă la baza acestei pierderi și duce la comunități excluse digital care se confruntă cu sănătate precară, rezultate educaționale mai slabe și încredere mai scăzută în instituții.

Mizele sociale: de ce este importantă incluziunea pentru viața cotidiană

  • Sănătate și bunăstare:Persoanele excluse digital sunt de 1,5 ori mai predispuse la o interacțiune dificilă cu sistemele de sănătate, crescând dependența de serviciile de urgență care sunt mai costisitoare. Îmbunătățirea accesului și a încrederii în soluțiile digitale reduce izolarea și permite bunăstarea pe termen lung.
  • Educație și oportunități:Școlile cu capacitate digitală limitată se luptă să construiască atât competențe de bază, cât și digitale. Tinerii europeni fără acces sau sprijin în a-și dezvolta competențele digitale au de două ori mai puține șanse să le dobândească, lucru care le influențează nivelul de trai și implicarea în societate de-a lungul vieții.
  • Reziliența democratică:Cetățenii excluși digital sunt susceptibili să se implice mai puțin în luarea deciziilor publice, ceea ce duce la un declin al încrederii în instituțiile civice și democratice.

Diviziuni profunde: costul lipsei de acțiune

  • Poziționarea geografică:O diferență persistentă la nivel urban-rural în privința competențelor și acoperirii ține pe loc comunitățile și serviciile locale. Chiar și acolo unde conectivitatea 5G este disponibilă, lipsa tehnologiei 5G Standalone (5G SA) limitează beneficiile aplicațiilor cu latență ultra-scăzută pentru serviciile publice și industrie.
  • Distribuția demografică:În 2023, 70% dintre tinerii între16 și 24 de ani aveau competențe digitale de bază, comparativ cu 28% dintre cei cu vârste cuprinse între 65-74 de ani. Aceasta reprezintă o diferență generațională de 42 de puncte, în timp ce zone din sud-estul Europei rămân în urmă în ceea ce privește participarea incluzivă.
  • IMM-uri și productivitate: Doar 20% dintre IMM-urile europene au un nivel ridicat de digitalizare, iar reducerea decalajului digital în rândul companiilor mici și mijlocii ar putea adăuga 628 miliarde de euro la PIB-ul UE. Astăzi, companiile europene produc 76% din valoarea omologilor lor din SUA, lucru ce reflectă ritmul mai lent de transformare digitală.
  • Efectul ‘bulgărelui de zăpadă: Excluziunea digitală dă naștere altor lipsuri. Creșterea economică mai lentă, declinul regional și nivelul educațional mai scăzut au un efect galopant ce fragmentează societățile, crește presiunea asupra bugetelor deja încărcate și slăbește fundamentele democratice.

Ce funcționează: exemple din Europa

  • Germania:Digitalizarea a crescut profitul operațional al companiilor cu 28 miliarde de euro în 2023, în timp ce extinderea rețelei de conectivitate a contribuit cu aproximativ 5 miliarde de euro la PIB în 2022, subliniind beneficiile economice ale unei infrastructuri îmbunătățite.
  • Portugalia: Companiile care se digitalizează plătesc salarii cu 37% mai mari, angajații beneficiind de pe urma unei productivități crescute.
  • Țările Nordice (Finlanda, Suedia, Danemarca): Un nivel ridicat de alfabetizare digitală se corelează cu o rată consistentă de încredere în instituțiile publice.
  • Cehia:Investițiile strategice au făcut din incluziunea digitală un punct forte, cu diferențe minime de gen și între mediile urban-rural.
  • Grecia:Doar 53,4% dintre IMM-uri înregistrau un nivel de bază al intensității digitale la nivelul anului trecut, evidențiind nevoia de sprijin susținut.
  • Irlanda (regenerare rurală): Inițiativa Gigabit Hub (SIRO și Vodafone) a adus servicii de conectivitate gigabit în hub-uri din comunități rurale, sprijinind companiile mici și mijlocii, telemunca și reziliența comunității.
  • România: Creşterea scorului de digitalizare a României până în 2027 la nivelul mediei Uniunii Europene (conform DESI – Indicele Economiei și Societății Digitale) ar putea contribui cu 3% la PIB-ul național, echivalentul bugetului national anual pentru educație.

Patru direcții strategice pentru liderii europeni, administrații centrale și locale

  1. Incluziunea digitală, prioritate cheie a guvernului integrată în strategiile naționale de economie și reziliență.
  2. Sprijin pentru dezvoltarea competențelor digitale, inclusiv prin parteneriate puternice cu sectorul privat și societatea civilă.
  3. Accelerarea digitalizării serviciilor publice, așa încât toți cetățenii să poată accesa și beneficia de servicii publice simplificate.
  4. Implementarea rapidă a infrastructurii de conectivitate de ultimă generație, deblocând piața unică digitală pentru scalabilitate pan-europeană în sectoarele critice, simplificând reglementările și construind un ecosistem digital echitabil și incluziv

Mai multe detalii sunt disponibile în raportul complet publicat aici.