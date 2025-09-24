Un decalaj digital al Europei de 1,3 trilioane de euro duce la sănătate precară, rezultate educaționale mai slabe și încredere mai scăzută în instituții din partea cetățenilor săi. Raportul Conexiune între comunități realizat de Vodafone stabilește patru direcții strategice pentru a reconstrui încrederea, dezvoltarea și coeziunea în întreaga Europă.

Raportul realizat de Vodafone, Conexiune între comunități, arată că diviziunea digitală profundă a Europei – evidențiată de lacune în competențe, limite în acoperire dar și acces inegal la dispozitive și servicii publice digitale – a devenit o vulnerabilitate strategică pentru economia, societatea și reziliența democratică a continentului.

În ciuda faptului că în viața de zi cu zi conectivitatea a devenit esențială precum electricitatea sau încălzirea, milioane de oameni rămân excluși din spațiul digital, în lipsa accesului. Astăzi, 44% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, iar una din cinci gospodării rurale nu beneficia de conectivitate 5G la nivelul anului trecut.

Raportul semnalează că un potential eșec al transformării digitale ar putea costa UE 1,3 trilioane de euro din PIB până în 2033. Diviziunea digitală stă la baza acestei pierderi și duce la comunități excluse digital care se confruntă cu sănătate precară, rezultate educaționale mai slabe și încredere mai scăzută în instituții.

Mizele sociale: de ce este importantă incluziunea pentru viața cotidiană

Sănătate și bunăstare: Persoanele excluse digital sunt de 1,5 ori mai predispuse la o interacțiune dificilă cu sistemele de sănătate, crescând dependența de serviciile de urgență care sunt mai costisitoare. Îmbunătățirea accesului și a încrederii în soluțiile digitale reduce izolarea și permite bunăstarea pe termen lung.

Diviziuni profunde: costul lipsei de acțiune

Poziționarea geografică: O diferență persistentă la nivel urban-rural în privința competențelor și acoperirii ține pe loc comunitățile și serviciile locale. Chiar și acolo unde conectivitatea 5G este disponibilă, lipsa tehnologiei 5G Standalone (5G SA) limitează beneficiile aplicațiilor cu latență ultra-scăzută pentru serviciile publice și industrie.

Ce funcționează: exemple din Europa

Germania: Digitalizarea a crescut profitul operațional al companiilor cu 28 miliarde de euro în 2023, în timp ce extinderea rețelei de conectivitate a contribuit cu aproximativ 5 miliarde de euro la PIB în 2022, subliniind beneficiile economice ale unei infrastructuri îmbunătățite.

(regenerare rurală): Inițiativa Gigabit Hub (SIRO și Vodafone) a adus servicii de conectivitate gigabit în hub-uri din comunități rurale, sprijinind companiile mici și mijlocii, telemunca și reziliența comunității. România: Creşterea scorului de digitalizare a României până în 2027 la nivelul mediei Uniunii Europene (conform DESI – Indicele Economiei și Societății Digitale) ar putea contribui cu 3% la PIB-ul național, echivalentul bugetului national anual pentru educație.

Patru direcții strategice pentru liderii europeni, administrații centrale și locale

Incluziunea digitală, prioritate cheie a guvernului integrată în strategiile naționale de economie și reziliență. Sprijin pentru dezvoltarea competențelor digitale, inclusiv prin parteneriate puternice cu sectorul privat și societatea civilă. Accelerarea digitalizării serviciilor publice, așa încât toți cetățenii să poată accesa și beneficia de servicii publice simplificate. Implementarea rapidă a infrastructurii de conectivitate de ultimă generație, deblocând piața unică digitală pentru scalabilitate pan-europeană în sectoarele critice, simplificând reglementările și construind un ecosistem digital echitabil și incluziv

Mai multe detalii sunt disponibile în raportul complet publicat aici.