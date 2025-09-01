Amendamentele partidelor la pachetul 2 de reformă. PSD vrea să fie păstrat impozitul pe cifra de afaceri, dar să se introducă simultan și taxa pe afiliați, extinsă. USR vrea eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social

Partidele au depus, luni, numeroase amendamente la cele 5 reforme propuse în pachetul 2 de reformă, pe care Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

De exemplu, PSD vrea să nu fie eliminat impozitul pe cifra de afaceri (IMCA), în ciuda faptului că Guvernul a propus înlocuirea acestuia cu o taxă pe afiliați. PSD vrea păstrarea atât a IMCA, cât și a taxei pe afiliați.

În plus, PSD vrea scutirea de la plata contribuției de sănătate a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului, dar și a personalului monahal și obligarea la plata impozitului a refugiaților ucraineni, migranților și apatrizilor, pentru sumele acordate de statul român.

În schimb, USR vrea eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social, definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA și, pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%.

Amendamentele PSD la pachetul 3 de măsuri:

Propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA . Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. În actualul context fiscal bugetar considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale certe care au un impact de 1,2 miliarde lei. Mai mult decât atât, abordarea de a abroga acest impozit în contextul în care taxele și impozitele pe companiile mici sau pe populație cresc creează o discriminare fiscală îndepărtându-se de la principiul echitații fiscale. În acest sens, propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA.

. Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. În actualul context fiscal bugetar considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale certe care au un impact de 1,2 miliarde lei. Mai mult decât atât, abordarea de a abroga acest impozit în contextul în care taxele și impozitele pe companiile mici sau pe populație cresc creează o discriminare fiscală îndepărtându-se de la principiul echitații fiscale. În acest sens, propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA. Menținerea taxei pe afiliați , propusă de Guvern să înlocuiască IMCA, cu extinderea acesteia . „Este necesar ca regimul de nedeductibilitate al cheltuielilor administrative externe să cuprindă toate entitățile nerezidente fiscal în România deoarece multe din cheltuielile prin care companiile externalizeaza veniturile obtinute în România în scopul diminuarii bazei impozabile se realizeaza către entități nerezideente terțe. Mai mult decât atât impactul bugetar în forma propusă de guvern este minimal raportat la impactul bugetar al extinderii plajei de aplicare a acestui regim special, impact pe care îl estimăm la circa 2 miliarde euro anual, incasări suplimentare din impozit pe profit, prin lărgirea bazei de impozitare”.

, propusă de Guvern să înlocuiască IMCA, . „Este necesar ca regimul de nedeductibilitate al cheltuielilor administrative externe să cuprindă toate entitățile nerezidente fiscal în România deoarece multe din cheltuielile prin care companiile externalizeaza veniturile obtinute în România în scopul diminuarii bazei impozabile se realizeaza către entități nerezideente terțe. Mai mult decât atât impactul bugetar în forma propusă de guvern este minimal raportat la impactul bugetar al extinderii plajei de aplicare a acestui regim special, impact pe care îl estimăm la circa 2 miliarde euro anual, incasări suplimentare din impozit pe profit, prin lărgirea bazei de impozitare”. Scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului , dar și a personalului monahal din toate cultele recunoscute.

, dar și a personalului monahal din toate cultele recunoscute. Reintroducerea scutirii de CASS pentru veteranii de război, invalizii de război şi văduvele de război .

. Introducerea ogligației de plată a CASS pentru: „refugiații ucraineni, migranții și apatrizii, pentru toate sumele acordate de statul român”.

Impozit special pe locuințe și mașini scumpe. Impozitul special pe clădirile rezidențiale de valoare mare

Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare se calculează în funcție de încadrarea într-una dintre situațiile prevăzute mai jos, după cum urmează:

a) în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de către organul fiscal local, și plafonul de 2.500.000 lei

b) în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismului și plafonul de 375.000 lei

Amendamentele USR la pachetul 2 de măsuri:

USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social . Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile.

. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile. Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA , deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.

, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile. ⁠Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

(ASF, ANRE, ANCOM), doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate. Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților . Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.

. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR. ⁠ Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare . Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.

. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu. ⁠Mai sunt o serie de amendamente tehnice.