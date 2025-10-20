ANAF anunță că a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz (Ampropertyconstruct SRL), firma despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, la instalația de gaz a blocului din Rahova care a explodat săptămâna trecută.

Astfel, ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025.