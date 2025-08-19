Guvernul a lansat în dezbatere o ordonanță de urgență prin care intenționează să suspende, temporar, detașările în instituțiile și autoritățile publice, conform documentului consultat de Economedia.

Potrivit actului normativ, până la 31 decembrie 2026 se suspendă detașările funcționarilor publici și ale personalului contractual din toate autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare sau subordonare.

Potrivit proiectului, conducătorii instituțiilor publice vor fi obligați, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, să dispună încetarea detașării personalului contractual.

Conducătorii instituțiilor publice au obligația ca, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, să dispună prin act administrativ încetarea detașărilor aflate în derulare.

Totodată, șefii instituțiilor unde se află angajați detașați vor trebui să decidă dacă aceștia își pot continua activitatea și, în caz afirmativ, să inițieze procedurile pentru transferul lor pe posturile vacante pe care au fost detașați anterior. Termenul pentru aceste demersuri este de 30 de zile.

Măsura se aplică atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual, cu excepția situațiilor speciale care privesc activitatea în organisme sau instituții internaționale pentru o perioadă de maximum doi ani.

De asemenea, autoritățile vor trebui să stabilească rapid posturile prioritare pentru ocupare și să demareze transferurile în interes de serviciu pentru personalul contractual eligibil, conform documentului consultat de Economedia.

Proiectul prevede și excepții: detașările către organisme sau instituții internaționale, pentru o perioadă de maximum doi ani dacă sunt realizate la cererea salariatului, sau pe întreaga durată a misiunii dacă sunt solicitate de instituția publică.

Prevederile ordonanței vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare în Monitorul Oficial al României.

Măsura vine în contextul în care Guvernul a anunțat în repetate rânduri intenția de a limita mobilitatea excesivă a personalului din sectorul public și de a încuraja ocuparea posturilor prin concurs sau transferuri transparente.

Executivul justifică decizia prin necesitatea de a limita cheltuielile bugetare permanente și de a asigura sustenabilitatea finanțelor publice, în contextul angajamentului României de reducere a deficitului bugetar.

Totodată, ordonanța prevede sancțiuni între 20.000 și 50.000 de lei pentru instituțiile care nu respectă noile dispoziții.