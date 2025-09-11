Rata anuală a inflaţiei în august 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 9,85%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare, cu 10,48%, arată datele Institutului Național de Statistică. Creșterea este semnificativă față de iulie, când rata inflației a fost de 7,8%.Vedeta scumpirilor din august continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 65,73%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 9,85%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 8,92%.

În calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice.

De menționat de asemenea că TVA-ul a crescut de la 1 august, cota standard ajungând la 21%, iar cota redusă s-a uniformizat la 11%.

Cum au evoluat prețurile în interval de un an

La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în acest interval la fructele proaspete, cu 41,73%, urmate de fructe și conserve din fructe, cu 27,05%, și cacao și cafea, cu 19,03%. Creșteri semnificative se constată și la citrice, cu 14,79%, la pâine, cu 9,45%, sau la uleiul comestibil, cu 11,07%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 8,74%, iar laptele de vacă a fost mai scump cu 9,93%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 7,64%, iar cel al vinului cu 7,11%. O altă majorare importantă a tarifelor în august se constată și la margarină, cu 9,35%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în august 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul seviciilor de igienă și cosmetică, cu o creștere a tarifelor de 19,27%, urmate de călătoriile cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se cu 18,59%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, cu creștere de 13,78%, urmate de serviciile poștale cu 12,45%.

O masă la restaurant sau servirea unei cafele s-au scumpit cu 12,29%, iar chiriile au crescut în ultimul an cu 10,55%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,30%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 10,93%.

Dintre mărfurile nealimentare, vedeta scumpirilor din august continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 65,73%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică, care și-a majorat tarifele cu 13,63%, la tricotaje, cu 8,47%, detergenți, cu 8,37%, tutun și țigări, cu 8,67%. Nu în ultimul rând și medicamentele și-au majorat prețurile în august cu 5,25%.

În perioada august 2025 – august 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare, la zahăr (-2,60%) și la cartofi (-9,36%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-7,25%), la cele de poștă și telecomunicații (-0,72%) și la serviciile telefonice (-1,98%).

August 2025 față de Iulie 2025

Preţurile de consum în august comparativ cu luna iulie au crescut cu 2,10%. În intervalul august2025/iulie2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 2,10%, cel al mărfurilor alimentare cu 1,63%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 2,87%. Cele mai mari creşteri lunare la mărfurile alimentare s-au înregistrat la cele aferente categoriei cacao și cafea cu 4,65%. Prețul cafelei s-a majorat cu 3,94%, iar restul alimentelor au consemnat majorări de două-trei procente. Serviciilor aeriene cresc în august, cu 11,02%. Prețul biletelor CFR au crescut cu 1,43% față de luna anterioară, iar tarifele chiriilor au crescut cu 2,35%. În rest la această categorie, sunt creșteri de unu-două procente.

În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică a continuat să se scumpească într-o lună cu 2,56%, iar gazele și-au majorat tarifele lunare cu 0,21%. Combustibilii și-au majorat tarifele cu 3,33% în luna august.

INS precizează că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernatorul BNR estima că vârful de inflație ar putea fi în septembrie, 9,7%. Deja a ajuns la aproape 9,9%

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) Mugur Isărescu a prezentat în august raportul asupra inflației, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că inflația a accelerat puternic în luna iulie, ca urmare a liberalizării prețurilor la energie electrică începând cu data de 1 iulie 2025.

Mugur Isărescu a anunțat că BNR a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025, de la 4,6%, la 8,8% la sfârșitul anului. Guvernatorul Isărescu avertizează totuși că inflația s-ar putea situa la peste 9% la finele anului, cu un vârf de 9,6% în septembrie.

“În septembrie, probabil va fi vârful de inflație. În loc de 9%, probabil va fi 9,6-9,7%, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri”, a spus Isărescu. În august, inflația e deja la aproape 9,9%.

