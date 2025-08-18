Ahold Delhaize, care deține Mega Image în România, va vinde 87 de magazine către rețeaua românească Annabella, pentru a primi verde să achiziționeze rețeaua Profi.

Mega Image a anunțat anul trecut că va prelua rețeaua Profi din România, o tranzacție ce se ridică la 1,3 miliarde de euro.

Consiliul Concurenței a anunțat că a dat undă verde acestei tranzacții, dar cu condiții. Una dintre acestea este că Mega Image trebuie să vândă 87 de magazine Profi din 44 de localități în care activitățile celor două companii se suprapun puternic.

Luni, lanțul românesc de retail Annabella a anunțat că ajuns la un acord pentru achiziția a 87 de magazine din România, operate în prezent de Ahold Delhaize, sub mărcile Profi și Mega Image. Din totalul unităților incluse în tranzacție, 82 funcționează în prezent sub marca Profi, iar celelalte sub brandul Mega Image, fiind răspândite în mai multe regiuni ale țării.

„Această achiziție se aliniază perfect strategiei noastre de extindere la nivel național și consolidează prezența Annabella pe piața românească. Magazinele pe care le preluăm vor trece sub brandul Annabella după finalizarea tranzacției. Locațiile lor se potrivesc foarte bine formatelor și modului nostru de lucru, reprezentând o completare valoroasă a rețelei. Apreciem profesionalismul, expertiza și dedicarea echipelor care gestionează aceste magazine în prezent – experiența lor în retail și cunoașterea clienților locali vor fi esențiale pentru a asigura continuitatea și excelența pe tot parcursul integrării”, a declarat Dorina Mutu, Director General Annabella.

Tranzacția este supusă îndeplinirii condițiilor uzuale de finalizare. Până la acel moment, magazinele vor continua să fie operate sub mărcile Profi și Mega Image. Estimarea este ca tranzacția să fie încheiată până la sfârșitul anului 2025.

Annabella este o afacere antreprenorială 100% românească și unul dintre principalii jucători locali din retailul alimentar. Cu peste trei decenii de activitate, rețeaua Annabella este singurul lanț românesc care a ajuns la o rețea de peste 100 de supermarketuri în România.

Compania deține magazine în patru județe (Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița), cu suprafețe cuprinse între 200 mp și 1.800 mp. Unitățile funcționează sub trei formate distincte de retail, fiecare conceput pentru a răspunde nevoilor specifice ale comunităților deservite. Compania are peste 1.300 de angajați.

Rețeaua de magazine Annabella a încheiat anul 2024 cu afaceri de 683,1 milioane de lei, în creștere cu 13% față de anul anterior, și un profit net de 22,3 milioane de lei.

Annabella este deținută de către Dan-Constantin Mutu și Dorina Mutu.

Annabella s-a extins recent și în sectorul imobiliar comercial, prin dezvoltarea a două parcuri de retail: unul de 4.000 de metri pătrați în Horezu (Vâlcea) și altul de circa 7.000 de metri pătrați în Râmnicu Vâlcea, inaugurat după o investiție de 5 milioane de euro.

Grupul mai include și producătorul Annabella Fabrica de Conserve Râureni.

