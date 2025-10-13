Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,88%, situându-se la un nivel similar cu luna precedentă (9,85%), arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri de preţuri s-au înregistrat la mărfurile nealimentare, cu 11,09%, iar vedeta scumpirilor din septembrie continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 69,16%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Rata anuală a inflaţiei în august 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost de 9,85%, în creștere semnificativă față de iulie (7,8%) , pe fondul eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025 și a majorării TVA.

Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 9,88%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare, cu 11,09%. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 10,36%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,86%.

La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în acest interval la fructele proaspete, cu 32,42%, urmate de fructe și conserve din fructe, cu 19,26%, și cacao și cafea, cu 19,23%. Zahărul, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 12,6%. Alte creșteri semnificative se constată și la uleiul comestibil, 10,63%, la margarină, 10,13%, la pâine, 9,40%, sau la laptele de vacă, 11,02%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 9,01%, iar o cafea a fost mai scumpă cu 17,08%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,45%, iar cel al vinului cu 6,63%. O altă majorare importantă a tarifelor în septembrie se constată și la carnea de bovine, cu 9,41%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul seviciilor de igienă și cosmetică, cu o creștere a tarifelor de 19,52%, urmate de călătoriile cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se cu 18,59%, identic cu cel al lunii anterioare la perioadă.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 15,76%, urmate de serviciile poștale, 12,45%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 10,11%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,75%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 11,74%.

Dintre mărfurile nealimentare, vedeta scumpirilor din septembrie continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 69,16%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică, care și-a majorat tarifele tot cu 13,63%, la tricotaje, cu 8,46%, detergenți, cu 8,83%, tutun și țigări, cu 7,05%. Nu în ultimul rând și medicamentele și-au majorat prețurile în septembrie cu 5,56%.

În perioada septembrie 2025 – septembrie 2024, scăderi de preţ au fost înregistrate, printre altele, în cazul mărfurilor alimentare, la zahăr (-2,44%), la cartofi (-10,43%), la mălai (-0,93%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-14,91%), la cele de poștă și telecomunicații (-0,59%), la abonamentul TV (-0,18%) și la serviciile telefonice (-1,33%).

Septembrie 2025 față de August 2025

Preţurile de consum în septembrie comparativ cu luna august au crescut cu 0,36%. În intervalul septembrie 2025/august 2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,53%, cel al mărfurilor alimentare s-au diminuat cu 0,2%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 0,85%. În septembrie comparativ cu august au existat scăderi ale prețurilor la fructele proaspete (-7,82%), la cartofi (-6,35%), la legume și conserve de legume (-2,89%). Serviciilor aeriene scad în septembrie, cu 9,8%. Prețul biletelor CFR rămân constante față de luna anterioară, iar tarifele chiriilor au crescut cu 0,25%. În rest la această categorie, sunt creșteri de unu-două procente, cum este cel din domeniul transportului rutier, 2,17%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică a continuat să se scumpească într-o lună cu 0,59%, iar gazele și-au menținut tarifele lunare cu cele ale lunii anterioare. Combustibilii și-au majorat tarifele cu 0,93% în luna septembrie.

INS amintește că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,50%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,9%.

Așteptările BNR pentru final de an

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) Mugur Isărescu a prezentat în august raportul asupra inflației, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că inflația a accelerat puternic în luna iulie, ca urmare a liberalizării prețurilor la energie electrică începând cu data de 1 iulie 2025.

Mugur Isărescu a anunțat că BNR a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025, de la 4,6%, la 8,8% la sfârșitul anului. Guvernatorul Isărescu a avertizat totuși că inflația s-ar putea situa la peste 9% la finele anului, cu un vârf de 9,6% în septembrie.