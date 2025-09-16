Modelul DOLPHIN SURF al BYD a obținut calificativul maxim de cinci stele la siguranță în ultima rundă de teste efectuate de organizația independentă Euro NCAP. Actualul World Urban Car of the Year, care a fost lansat pe piața europeană în primăvară, a obținut calificativul maxim cu scoruri excelente în toate cele patru domenii cheie, ceea ce îl face și mai remarcabil în clasa autovehiculelor electrice compacte.

Performanța modelului DOLPHIN SURF în cadrul celei mai stricte evaluări din Europa demonstrează că abordarea tehnologică integrală a companiei înseamnă că nici măcar clienții celui mai accesibil model BYD din Europa nu trebuie să accepte compromisuri în materie de siguranță. Definiția Euro NCAP pentru scorul de cinci stele este „performanță generală excelentă în materie de protecție la coliziune și echipare completă cu tehnologie de ultimă generație pentru prevenirea coliziunilor”.

Raportul oficial de testare menționează o protecție bună în testul de impact lateral cu barieră și un impact mai sever în testul cu stâlp lateral. Modelul DOLPHIN SURF a obținut punctajul maxim la această parte a evaluării și un calificativ de cinci stele, cu un scor de 82% pentru protecția ocupanților adulți. Între timp, protecția copiilor primește o apreciere și mai puternică, cu un scor de 86%.

În celelalte două categorii ale testului, care se concentrează pe ceilalți participanți la trafic și pe sistemele de asistență pentru siguranță, sistemul de frânare autonomă de urgență (AEB) al modelului DOLPHIN SURF are performanțe bune în ceea ce privește reacțiile la prezența bicicliștilor și are un răspuns bun la prezența motocicliștilor, contribuind la obținerea unui scor de 76% în secțiunea „Participanți vulnerabili la trafic”. În ultima categorie a testului, Asistență pentru siguranță, Euro NCAP acordă un scor de 77%, remarcând faptul că sistemul AEB reacționează bine la alte vehicule și apreciază atât tehnologiile de monitorizare a șoferului, cât și sistemul de asistență la părăsirea benzii de circulație.

Rezultatul general de cinci stele este un scor remarcabil în clasa autovehiculelor electrice compacte, DOLPHIN SURF rămânând de neegalat de către niciunul dintre rivalii săi direcți.

Vicepreședintele executiv BYD, Stella Li, a declarat: „BYD este o companie de tehnologie, iar cei 120.000 de ingineri din divizia noastră de cercetare și dezvoltare depun eforturi constante pentru a inova și a oferi clienților produse mai bune. DOLPHIN SURF a demonstrat deja cum acest angajament se traduce într-un autovehicul electric accesibil, fără compromisuri în ceea ce privește tehnologia sau caracteristicile. Este deosebit de dificil să obții un scor Euro NCAP de cinci stele pentru un vehicul mai compact, dar rezultatul acestui test demonstrează că, în cazul modelului DOLPHIN SURF, nu există compromisuri nici în ceea ce privește siguranța. DOLPHIN SURF va continua să fie un vehicul revoluționar, care elimină barierele din calea adoptării vehiculelor cu energie nouă.

Verdictul de cinci stele acordat modelului DOLPHIN SURF este al optulea rating de acest fel obținut de BYD de la intrarea brandului pe piața europeană a autoturismelor în 2022. Modelele DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U și SEAL U DM-i, TANG și SEALION 7 au obținut, de asemenea, calificative de cinci stele, ultimul dintre aceste vehicule obținând cel mai mare calificativ din istorie pentru protecția copiilor pasageri.

####

Despre BYD Auto

Fondată în 2003, BYD Auto este filiala auto a BYD, o companie multinațională de înaltă tehnologie dedicată valorificării inovațiilor tehnologice pentru o viață mai bună. Cu scopul de a accelera tranziția ecologică a sectorului global al transporturilor, BYD Auto se concentrează pe dezvoltarea de autovehicule pur electrice și hibride plug-in. Compania a stăpânit tehnologiile de bază ale întregului lanț industrial al vehiculelor cu energie nouă, cum ar fi bateriile, motoarele electrice, controlerele electronice și semiconductorii de calitate auto. În ultimii ani, a înregistrat progrese tehnologice semnificative, printre care bateria Blade, tehnologia hibridă DM-i și DM-p, e-Platform 3.0, tehnologiile CTB și iTAC, sistemul inteligent de control al caroseriei DiSus și arhitectura XUANJI. Compania este primul producător auto din lume care a oprit producția de autovehicule cu combustibili fosili în favoarea autovehiculelor electrice și s-a menținut în fruntea vânzărilor de autovehicule de pasageri cu energie nouă în China timp de 10 ani consecutiv.

Despre BYD Europa

BYD Europe are sediul central în Țările de Jos și este prima filială de peste mări a grupului BYD, cu angajamentul de a dezvolta marca internațională BYD Auto pentru a oferi soluții durabile sigure și eficiente în domeniul vehiculelor cu energie nouă prin inovații tehnologice de vârf la nivel mondial.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.byd.com.