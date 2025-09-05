Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după cazurile City Insurance şi Euroins, potrivit unui comunicat de presă transmis astăzi. Organizaţia afirmă că societatea Grawe România ar aplica practici similare celor care au dus la prăbuşirea celorlalţi asigurători, în timp ce ASF ar tolera situaţia prin sancţiuni simbolice.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

COTAR susţine că Grawe nu achită despăgubirile conform legii şi că, deşi există mii de reclamaţii anual împotriva acestei companii, ASF se limitează la amenzi de aproximativ 10.000 de euro, sumă considerată „ridicolă” raportat la dimensiunea prejudiciilor. „În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecţie companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupţie instituţionalizată”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Organizaţia acuză lipsa de capitalizare a companiei şi transferul de fonduri în afara ţării, dublate de o „protecţie tacită” din partea autorităţii de supraveghere. În plus, COTAR atrage atenţia asupra rolului vicepreşedintelui ASF Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, solicitând demiterea acestuia.

Potrivit confederaţiei, în ciuda majorării cu 25% a preţului poliţelor RCA după expirarea plafonării la 1 iulie 2025, păgubiţii continuă să fie prejudiciaţi prin neplata despăgubirilor. „Fiecare zi în care vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu rămâne în funcţie este un pericol pentru asiguraţii români şi pentru economia naţională”, subliniază COTAR.

Confederaţia cere intervenţia imediată a Guvernului pentru schimbarea conducerii ASF şi oprirea unui nou faliment cu impact major asupra pieţei de asigurări şi a economiei.