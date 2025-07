Țările europene ajung la temperaturi sufocante de la an la an, însă vara este sezonul concediilor. Cu toate acestea, există metode prin care turiștii pot călători fără să fie afectați de călduri extreme tot timpul, potrivit The New York Times.

Muzee răcoroase

Taxele de intrare la muzee pot fi un preț mic de plătit pentru un aer mai rece.

În Franța, turiștii pot alege Musée Marmottan Monet și Musée de Carnavalet din Paris, ambele cunoscute pentru zonele lor răcoroase de la subsol.

În Spania, Centrul de Cultură Contemporană și Muzeul Istoriei din Barcelona fac parte din rețeaua de adăposturi climatice ale orașului, o listă de spații care oferă refugiu față de căldură în timpul verii.

Persoanele care au ales Olanda anul acesta pot merge la Rijksmuseum din Amsterdam.

În Roma, turiștii pot alege Galleria Borghese, iar în Londra pot vizita Science Museum și Victoria and Albert Museum.