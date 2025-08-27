Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că a atribuit, miercuri, Asocierii ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (Leader), EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi, contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu.

Asocierea a fost desemnată câștigătoare pentru o ofertă de 33 milioane lei (fără TVA) iar contractul va putea fi semnat după încheierea perioadei legale în care pot fi depuse contestații. Reevaluarea ofertelor s-a realizat în urma deciziei Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, care a stabilit luna trecută că admite contestația la contractul atribuit pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București – Giurgiu.

Potrivit anunțului de pe site-ul CNSC, Consiliul “admite contestația în parte și dispune remedierea”.

Contestația a fost depusă pe 20 mai, în termenul legal (în ultima zi a perioadei legale de 10 zile), de către Activ Proiectare Infrastructură, unul dintre cei 11 ofertanți din cadrul procedurii de achiziție.

Reamintim că, în data de 9 mai 2025, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat Asocierea de firme din România SC Proiect Construct Regiunea Transilvania (Lider) – Roads Design drept câștigătoare a contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de Mare Viteză București – Giurgiu. Aceasta este prima autostradă care se proiectează la frontiera cu Bulgaria.

,,Drumul de mare viteză București-Giurgiu este un obiectiv în care am avut în vedere, încă de la început, realizarea unor proiecte complementare precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, cât și posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, aspecte ce sunt de natură să crească competitivitatea proiectului pentru obținerea finanțărilor europene”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză (autostradă sau drum expres), structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse.

Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de stat, iar durata realizării Studiului de Fezabilitate este de 16 luni.