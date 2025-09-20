În caz că sunteți în concediul de vară indiană, aveți nostalgii după zilele libere ori plănuiți o vacanță, vă propunem un tur virtual în una dintre cele mai populare destinații din vecini, cu imagini de final de sezon.

Pe vremuri, obișnuiam să spunem că, dacă reușim să ieșim din țară, dincolo de graniță drumurile sunt din acelea de Vest. Model. Cu siguranță nu ne-a venit să mai lansăm astfel de laude pentru infrastructura vecinilor maghiari în această vară. Ba chiar dimpotrivă. Ne-am mirat (din nou) de drumurile de prin jurul Oradiei, unde mai răsare în fiecare an măcar câte o centură, dar în Ungaria, dacă ieși de pe autostradă, faci zeci, sute de kilometri pe drumuri peticite și care par în stare de asediu. Nici măcar generoase estimări de siguranță adăugate peste cele ale Waze-ului nu ne-au pregătit pentru orele în plus de mers cu mașina la care ne-a obligat starea drumurilor maghiare. Clădirile dărăpănate pe care le întrezărești prin satele curățele și chiar fabrici cu semne “de vânzare” completează un peisaj care îți confirmă cifrele macro de prin analizele care urmăresc economia Ungariei: țara a cam rămas în urmă, pe fondul politicilor lui Orban și ale tensiunilor cu UE.

Dar să revenim la turism și la drumurile noastre, dintre care unele sunt bune, mai ales dacă te reîntorci la trasee de autostradă.

Mergem înspre Balaton, să testăm viața de camping, pe malul lacului care e, spun maghiarii, a doua cea mai populară destinație turistică a țării, după Budapesta. Când nu ai mare, te străduiești pentru turismul de lac.

Balaton
Foto: Mircea Restea/ https://mircea-restea.blogspot.com/
alsoors
Foto: Mircea Reștea/ https://mircea-restea.blogspot.com/

Noi ne-am oprit, în august (final de sezon), la unul dintre camping-urile de pe malul Balatonului care e recomandat pentru familii.  Poți să îți iei aici loc pentru cort sau pentru rulotă, iar, dacă aceste opțiuni nu sunt în stilul tău, ai și opțiunea de stat la căsuță. La mini-căsuță, cu mini-dormitoare, dar cu tot ce trebuie – baie, duș, bucătărie utilată. Totul e curat și pregătit.

O altă parte bună a închirierii e că micile căsuțe vin cu câte o terasă unde poți să atârni beculețe. E loc bun de început dimineața la cafea și poți să stai aici seara la cine târzii și să adaugi un vin (/ limonadă).

Vin și pleacă mereu rulote, se mai instalează câte un cort, dar, cumva, e destul de liniște. Atmosfera e verde și umbroasă și, în general, pașnică. Aleile sunt bune pentru plimbări înspre lac, dar merg și pentru teste de role și biciclete. Din când în când, totuși, țiuie și piuie câte o mașinuță din acelea de pitici, care au invadat și pe la noi străzile din suburbii.

Toată lumea de aici pare foarte pregătită și majoritatea au trecut înainte pe la Decathlon: corturile și rulotele primesc rapid amenajări care par foarte confortabile, turiștii au șezlonguri, hamace, copertine de terase. Și toată lumea are beculețe, așa că seara e atmosferă de Crăciun pe timp de vară, ceea ce e foarte nimerit după o zi caniculară, în care vrei să te bucuri de terasă.

Prețurile în Pelso Camping variază în funcție de sezon și de platforma de rezervare, tarifele pentru cazare începând de la aproximativ 32-78  de euro pe noapte și ajungând până la 200 de euro pe persoană pentru anumite case mobile, în sezonul de vârf. Pentru șapte nopți, noi am plătit 800 de euro pentru o căsuță în care pot dormi patru persoane. Deci, per total, foarte decent.

De gospodărit poți să o faci foarte bine și dacă stai la casă și dacă stai la cort ori ești cu rulota – camping-ul are amenajate facilitățile de duș, spălat vase, barbeque și altele. Cu internetul vii de acasă ori plătești pe zi/ săptămână, dar nu e sigur că merge bine. Desigur, poți și să iei o pauză de social media și conectare, dacă îți permiți.

Sunt în zonă și supermarketuri, pentru cumpărăturile necesare, dar ai de luat mașina ori măcar o bicicletă.

Lacul e subiectul principal, desigur. Ei bine, pe mal de lac ai plajă, iarbă, loc de pus șezlonguri sau pături, locuri de joacă, de citit, de luat masa. Și, din nou, locuri de joacă.

Foto: Economedia

Este și o piscină pentru cei mai mici dintre turiști, dar, în general, se preferă scăldatul în lacul cel mare, care nu e limpede ca marea, dar are valuri și e distractiv oricum.

Dacă înotul și bălăceală nu ajung, e și ofertă de tot felul de bărci și bărcuțe, plăci și sporturi de apă.

Găsești terasă, bar, restaurant, locuri de luat masa ori oferta de gustare: neaparat porumb fiert. Sau poate un cocktail. Aici, un gulyas e cam 3000 de forinți, buritto-ul unguresc 1500, deserturile – 1000-1500 (1000 de forinți înseamnă aproximaiv 2,5 euro).

Foto: Economedia

 

Și, dacă ești în zonă, merită să faci o plimbare în satul Alsóörs, să vezi bărcile la asfințit și să îi lași pe cei mici să hrănească rațele.

 

