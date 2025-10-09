Sute de angajați din Departamentul IT al corporației americane Emerson, companie globală de tehnologie și software, au aflat recent că, începând din ianuarie, nu vor mai lucra pentru această firmă, fiind eliminați din efectivele companiei și transferați in corpore către o companie indiană de outsourcing, conform platformei Hacking Work, a consultantului Doru Șupeală, care a informat recent despre o serie de concedieri în IT. Ar fi vorba despre un transfer la Infosys, un gigant din outsourcing cunoscut pentru costurile mici date de prestarea activităților mai ales de către angajați indieni, “foarte ieftini și nu foarte calificați”. Conform datelor consultate de Economedia, numărul de angajați ai firmei Emerson srl cu sediu în Cluj scăzuse deja în 2024 cu 254 față de anul precedent. Update Emerson a anunțat că a încheiat un “parteneriat strategic” cu Infosys și că va transfera o mare parte din operațiunile sale interne de IT, la nivel global, către Infosys.

UPDATE Punctul de vedere al reprezentanților Emerson, la solicitarea Economedia:

– Câți angajați vor fi afectați de această tranziție?

Tranziția va include 38 de angajați din echipa de suport IT din Cluj, care vor fi transferați integral către Infosys, fără impact negativ asupra locurilor de muncă.

– Care sunt motivele transferului către Infosys?

Această decizie face parte din strategia globală a Emerson de a adopta tehnologii avansate și modele moderne de servicii, menită să sprijine creșterea sustenabilă și să consolideze competitivitatea internațională a companiei.

Transferul către Infosys va permite Emerson să își concentreze resursele pe activitățile de bază, beneficiind în același timp de acces la o bază extinsă de talente IT, scalabilitate, flexibilitate și productivitate îmbunătățită prin utilizarea inteligenței artificiale și a automatizării.

– Ce va însemna acest transfer pentru angajații care locuiesc în Cluj?

Angajații din Cluj își vor continua activitatea în cadrul noii structuri, fără impact negativ asupra locurilor de muncă. Ei vor beneficia de oportunități de dezvoltare profesională și acces la expertiză globală.

Emerson derulează sesiuni de consiliere personalizate pentru fiecare persoană vizată, pentru a asigura o tranziție lină și transparentă.

– Câți angajați are Emerson în România? Are compania în plan reduceri de personal sau noi angajări în viitorul apropiat?

Emerson are aproximativ 3.600 de angajați în România și, în prezent, are peste 100 de poziții de angajare deschise.

Compania susține că își continuă planurile de investiții și dezvoltare locală, inclusiv pentru anul următor.

„Această decizie nu reflectă în niciun fel calitatea activității acestor angajați, care au deservit cu profesionalism compania și liniile sale de business de-a lungul anilor. Este o decizie de business, prin care Emerson își concentrează resursele pe activitățile de bază, în locul gestionării operațiunilor interne de IT. Schimbarea va permite companiei să aibă acces la o bază extinsă de talente IT specializate, să îmbunătățească scalabilitatea și flexibilitatea în funcție de nevoile în schimbare ale afacerii și să beneficieze de utilizarea inteligenței artificiale și a automatizării oferite de Infosys, pentru creșterea productivității”, a transmis compania, și într-un comunicat de presă.

Știrea inițială

„În România, deocamdată sunt afectați 38 de angajați din Cluj, care lucrează în echipele de IT Field support, IT Service Desk și Endpoint Operations. Practic, gigantul american Emerson a decis să renunțe la angajații care asigură serviciile interne de asistență și intervenție tehnică și țin în stare de funcționare o rețea ce cuprinde aproape 10.000 de dispozitive digitale, de la computere, laptopuri și imprimante, până la aplicații, servere, conexiuni remote și aparatură conexă”, conform Hacking Work.

Sutele de angajați ai Emerson care derulează aceste activități pe plan global au fost informați că vor rămâne în companie până în luna decembrie 2025, după care, din ianuarie 2026, vor deveni angajați ai firmei indiene Infosys, urmând să asigure în continuare aceleași servicii, dar din postura de prestatori externi.

“Angajații din Cluj sunt îngrijorați, deoarece Infosys nu are în România birouri decât la Sibiu și Timișoara, având sentimentul că vor fi percepuți și tratați ca ai nimănui. Li s-a comunicat că acest transfer cu forța se face în baza Legii nr. 67/2006, privind transferul unei întreprinderi, unități sau departament al acesteia. Conform legii, noul angajator este obligat să respecte integral contractul de muncă și contractul colectiv de muncă de care beneficiază amgajații transferați, vreme de minim un an. După expirarea acestui termen, angajații transferați nu mai beneficiază de prevederile actualului contract colectiv de muncă al Emerson și foarte probabil vor fi nevoiți să se adapteze contractului colectiv existent în companie Infosys și să își renegocieze și contractele individuale de muncă”, notează Hacking Work.

Minus 250 de angajați în interval de un an

Emerson Cluj-Napoca e parte a concernului american Emerson, producător de echipamente industriale, cu vânzări globale de aproape 17 miliarde de dolari în 2024. Grupul american a dezvoltat la Cluj-Napoca în parcul Tetarom II un campus industrial pe o suprafață de 12 hectare.

Firma Emerson srl avea în 2024 o cifră de afaceri de 2,32 miliarde de lei, un profit de 118,41 milioane de lei și 3634 de salariați, conform datelor consultate de Economedia la Ministerul Finanțelor. Cu un an înainte, compania avea afaceri de 1,98 de miliarde de lei, profit de 155 de milioane și mai mulți angajați: 3888 angajați. În interval de un an scăderea a fost așadar de 254.

Emerson (NYSE: EMR) este o companie globală de tehnologie și software, care oferă soluții pentru industriile esențiale la nivel mondial. Compania operează în Cluj de peste 19 ani și are o echipă de peste 3.500 de angajați. Cu șase unități de producție și șase centre de servicii, compania are mai multe activități – producție, cercetare și dezvoltare, inginerie, IT, finanțe, logistică, marketing, resurse umane, servicii pentru clienți și vânzări. Emerson deservește clienți și locații din întreaga lume și se implică activ în comunitate prin proiecte educaționale, sportive, culturale și de sustenabilitate.