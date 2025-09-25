Joi a avut loc o primă întâlnire a comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți se confruntă cu dificultăți financiare, din cauza prețurilor la energie, a tarifelor la oțel și a concurenței date de importurile masive de oțel, iar ambele au intrat în concordat preventiv și se pregătesc de restructurare.

Guvernul informează că membrii Comitetului au analizat situația economico-financiară și juridică a celor două societăți, din perspectiva obligațiilor financiare și a procedurilor judiciare aflate în derulare, precum și din punct de vedere social.

Executivul susține că reuniunea a analizat posibilele soluții pentru protejarea intereselor statului la cele două societăți, pentru continuarea activității de producție de către cele două societăți, precum și pentru atragerea potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

La întâlnirea de lucru au participat, alături de vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Exim Banca Românească.

„Guvernul României monitorizează cu atenție situația de pe platforma Combinatului Siderurgic Liberty Galați, precum și impactul economic, în raport cu protejarea intereselor statului român”, transmite Executivul.

Amintim că în martie combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat în concordat preventiv, iar în august i-a fost omologat planul de restructurare. Compania afirma că procedura vine ca răspuns la prețurile mari ale energiei și importurile masive de oțel din afara UE. Recent, statul român a intrat în Consiliul de Administrație al combinatului siderurgic Liberty Galați.

Ulterior, în august, și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați SA, care face parte împreună cu combinatul siderurgic Liberty Galați din conglomeratul multinațional GFG Alliance controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, a intrat în concordat preventiv, pentru prevenirea insolvenței.

Guvernul mai arată că, având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă societățile, la data de 18 septembrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Prim – Ministrului nr. 453 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul celor două societăți.

Principalele atribuții ale Comitetului sunt:

• Analiza situației economico-financiare și juridice a celor două companii, în raport cu obligațiile financiare existente și procedurile judiciare;

• Analiza expunerii Exim Banca Românească – S.A. și a creanțelor pe care aceasta, Agenția Naționale de Administrare Fiscală, societăți și companii cu capital majoritar de stat le au asupra celor două societăți;

• Analiza efectelor și propunerea de măsuri pentru reducerea impactului social în cazul restrângerii sau închiderii activității celor două companii;

• Formularea propunerilor de modificări legislative pentru protejarea intereselor statului la cele două societăți;

• Analiza și stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea activității de producție de către cele două companii;

• Analiza intențiilor potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

După fiecare reuniune sau la solicitarea prim-ministrului, Comitetul prezintă rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor și atribuțiilor. De asemenea, poate solicita date, informații, raportări, situații, precum și orice alte documente relevante de la orice instituții sau autorități publice, precum și de la întreprinderi publice la care statul român este acționar majoritar.