Guvernul a aprobat joi un memorandum prin care cel puțin 18 instituții publice centrale vor trebui să implementeze soluții de tip RPA – automatizare software a proceselor până la finalul anului, o investiție finanțată din PNRR cu aproape 15 milioane de euro.

Proiectul aprobat: „MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru asigurarea colaborării instituțiilor publice de la nivel central cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în vederea implementării de soluții de tip RPA, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare Digitală, Investiția 18 – Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică”.

Memorandumul stabilește un set de măsuri instituționale care să asigure cooperarea activă a instituțiilor publice de la nivel central cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) în vederea implementării de soluții tehnologice de tip Robotic Process Automation (RPA, automatizare software a proceselor) în cadrul a cel puțin 18 instituții publice centrale până în ultimul trimestru al anului 2025.

Este vorba despre o investiție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7 – Transformare Digitală, Investiția 18 – Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică în valoare de peste 73,2 milioane lei fără TVA (echivalentul a peste 14,9 milioane euro), la care se adaugă circa 15,3 milioane lei (echivalentul a 3,1 milioane euro) reprezentând valoarea neeligibilă a TVA.

Pentru a asigura implementarea unitară și eficientă a soluțiilor RPA, memorandumul propune prelungirea termenului de implementare a contractului de finanțare până la 31 august 2026, ținând cont că termenul de implementare a proiectului este 31 decembrie 2025, iar contractul de prestări servicii pentru automatizarea proceselor de lucru robotice de tip RPA, conform caietului de sarcini, are prevăzută o perioadă de implementare de minim 12 luni.

O a doua măsură propusă vizează asigurarea din bugetul de stat sau din alte surse a unei sume de circa 16 milioane lei (circa 3,26 milioane euro la cursul valutar de 1 euro = 4,9055 lei, conform ghidului solicitantului), din care aproximativ 15,3 milioane lei reprezintă TVA aferentă investiției.

Totodată, este prevăzută obligativitatea instituțiilor publice centrale vizate de această investiție de a colabora cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin:

• desemnarea unui punct de contact instituțional pentru implementarea RPA;

• furnizarea de informații, procese și acces la sistemele informatice necesare;

• implicarea în activitățile de analiză, configurare, testare și validare a soluțiilor;

• respectarea calendarului de implementare stabilit de ADR, fiind prevăzută totodată măsura suportării de către beneficiarii finali a tuturor costurilor ce decurg în situația neimplementării totale a proiectului conform calendarului.