Rețeaua privată de clinici medicale Medlife accelerează investițiile în inteligență artificială, integrând soluții de AI în imagistică și laborator. Mihai Marcu, Președinte și CEO al Grupului MedLife, declară: „Genetica și inteligența artificială vor transforma medicina viitorului, iar MedLife își propune să fie în avangardă acestei schimbări”.

Compania arată, în raportul financiar semestrial, că în prima jumătate a anului a investit 3 milioane de euro în achiziția Illumina NovaSeq X Plus, cea mai avansată tehnologie de secvențiere la nivel mondial, pregătind lansarea unui program de testare genetică de amploare.

Totodată, Grupul a făcut pași importanți în integrarea soluțiilor de inteligență artificială în imagistică și laborator, introducând noi facilități care vin să susțină acuratețea actului medical și răspunsul personalizat la nevoile pacienților.

„Genetica și inteligența artificială vor transforma medicină viitorului, iar MedLife își propune să fie în avangarda acestei schimbări. Vom lansa în perioada imediat următoare câteva produse revoluționare, cel puțin pentru piața din România. Pacientul român al anului 2030 va fi diferit, va fi mai informat, iar capacitatea lui de a-și monitoriza sănătatea va fi, sperăm noi, superioară chiar și unor țări mai dezvoltate economic. În consecință, ne propunem să democratizăm genetica la nivelul abonaților și nu numai, și să oferim acestora informații despre riscurile aferente fiecărei persoane la un nivel nemaiîntâlnit până acum. Astfel, prin investiții strategice și programe inovatoare de testare genetică, deschidem un nou capitol pentru sistemul medical românesc și aducem medicină personalizată mai aproape de pacienți. În paralel, dezvoltarea și integrarea soluțiilor proprii de AI, românești, în procesele operaționale, coroborarea datelor medicale și interpretarea personalizată a acestora ne va permite să punem un accent mult mai mare pe medicină preventivă și să contribuim direct la creșterea calității vieții românilor, pentru o viață mai sănătoasă și de ce nu, mai lungă”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al Grupului MedLife.

Pe termen mediu și lung, compania își propune să accelereze și să diversifice proiectele de testare și secventiere genetică, să extindă programele de inteligență artificială și să consolideze segmentele de prevenție, nutriție și wellness.

