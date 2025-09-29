Ministerul Finanțelor a publicat luni seară proiectul privind prima rectificare bugetară din acest an. Principala modificare o reprezintă o nouă țintă de deficit bugetar, care crește la 8,4% din Produsul Intern Brut.

Noua țintă de deficit este de 8,4% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru anul 2025, redus de la 9,3% din PIB anul trecut.