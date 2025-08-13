Ministerul Finanțelor a publicat spre consultare componenta fiscală a pachetului doi de măsuri, care include o nouă taxă pe afliliați care va înlocui impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune că această decizie a fost luată pentru că se doresc investiții, avem o creștere economică în decelerare investiții străine care scad și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune.

„Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune, având datele economice la zi, de astăzi, care ne indică că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a spus Nazare miercuri într-o conferință de presă.

Odată cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA), Guvernul se așteaptă de la companii să aibă o altă atitudine față de investiții în România.

„La adoptarea IMCA ne așteptam la 5-7 miliarde încasări, avem 1,2 miliarde încasări. Este clar că această taxă nu și-a atins efectele și nici măcar nu a targetat zona de cheltuieli a multinaționalelor, care era sensibilă, ci a targetat toată activitatea lor economică. Nu trebuie să targetăm activitatea economică a multinaționalelor, multinaționalele trebuie să investească în România, trebuie să încurajăm și alte multinaționale să vină în România, să creeze plus-valoare, să creeze locuri de muncă. Dar, când vine vorba de cheltuieli cu afiliații, când vine vorba de cheltuieli de transfer, trebuie să plătească impozit pe profit în România”, a spus Alexandru Nazare.

