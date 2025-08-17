Liuba Șipovici, fost inginer software și antreprenor în domeniul tehnologiei, a renunțat la o viață confortabilă din Statele Unite pentru a se întoarce în Ucraina și a contribui la eforturile de război ale țării sale, transmite Kyiv Post.

După ce a cofondat organizația umanitară non-profit Razom for Ukraine în 2014, ea și-a dat seama că interesul ei se îndreaptă către proiectele militare și cele destinate veteranilor. Acest lucru a determinat-o, împreună cu alte persoane care împărtășeau aceeași viziune, să se desprindă și să înființeze fondul Dignitas Ukraine în februarie 2023.

De la înființare, Dignitas a lucrat pentru a introduce noi tehnologii în armata ucraineană, începând cu dronele. Echipa lui Șipovici a fost pionieră în strângerea de fonduri publice pentru drone FPV și a înființat programe de instruire FPV pentru forțele armate. După cum a explicat Dmitro Cavun, cofondator al Dignitas, „Am fost primii care au organizat campanii publice de strângere de fonduri pentru drone FPV”.

De atunci, și-au mutat atenția către robotica terestră. Ucraina, care se confruntă cu o criză de personal militar, mai ales de infanterie, se bazează din ce în ce mai mult pe aceste sisteme terestre fără pilot (UGV) pentru a-și susține apărarea. Potrivit unui instructor UGV din Brigada a 3-a de Asalt, aproximativ 80% din utilizarea UGV este destinată logisticii și evacuării victimelor.

O punte între inovație și armată

Șipovici și echipa sa funcționează ca o verigă vitală între dezvoltatorii de tehnologie și armată. „Voluntarii acționează mai repede decât guvernul. Ei realizează prototipuri, construiesc MVP-uri [produse minim viabile], testează echipamentele pe linia frontului și ajută unitățile să depășească limitările birocratice”, a explicat ea.

Lucrând direct cu unitățile de pe linia frontului și cu conducerea militară, Dignitas testează și demonstrează valoarea noilor tehnologii înainte de a pleda pentru adoptarea lor pe scară mai largă.

Astfel de sisteme au ajuns deja la un alt nivel în Ucraina. Recent, într-un moment istoric, o brigadă ucraineană a capturat militari ruși folosind doar drone și roboți tereștri, transmite TechRider.

Privind în viitor, ea își imaginează un scut tehnologic pentru apărarea viitoare a Ucrainei. Liuba Șipovici crede că fortificațiile viitorului nu vor fi tranșee tradiționale, ci mai degrabă „rețele de puncte de tragere autonome conectate la stații de încărcare ascunse”, concepute pentru războiul robotic. Ea este încrezătoare că inovațiile ucrainene pe câmpul de luptă creează „viitorul războiului, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga lume”.